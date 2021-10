Bundesweite Aktionswochen Biotonne - auch AWL sagt „Danke“

Deutschlandweit sammeln Bürgerinnen und Bürger bereits in Millionen von Biotonnen doppelt so viele Bioabfälle wie vor 25 Jahren. Rund 1.200 Kompost- und Vergärungsanlagen stellen aus rund 5 Millionen Tonnen Kartoffel-, Bananen-, Eierschalen und vielen anderen Küchen- und Gartenabfällen aus Biotonnen rund 2,5 Millionen nährstoffreichen Kompost für die Landwirtschaft und den Gartenbau sowie Biogas zur Strom- und Wärmeerzeugung her. Auch in Neuss steigt die Zahl der Biotonnen wie auch die in ihnen gesammelten Mengen stetig. Derzeit zählt die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) über 15.000 Biotonnennutzer. Zum Vergleich: Ende 2019 waren es 13.800 Tonnen. Die im vergangenen Jahr gesammelte Menge Bioabfälle betrug nahezu 7.000 Tonnen. Diese werden über das Kompostwerk in Korschenbroich einem sinnvollen ökologischen Recycling zugeführt und zu wertvollem Kompost aufbereitet.

Mit der deutschlandweiten DANKE-Aktion zur Biotonne beschenkt die AWL deshalb jetzt gemeinsam mit mehr als 60 weiteren Städten und Landkreisen, dem Bundesumweltministerium, Umweltbundesamt, NABU und etlichen Verbänden die Bürgerinnen und Bürger.

Die deutschlandweite DANKE-Aktion: Hübsches Design für Bioabfälle in der Küche

Für Neuss beteiligt sich die kommunale AWL an der heute beginnenden bundesweiten „Aktion Biotonne Deutschland“. Am Samstag, 23.10., wird es einen Aktions-Vormittag am Brunnen vor dem Neusser Rathaus geben. „Küchen- und Gartenabfälle haben den größten Anteil an unseren Abfällen zu Hause. Für echte Recyclingfortschritte in Neuss ist die Biotonne deshalb immens wichtig“, betont Dr. Matthias Welpmann, in seiner Doppelfunktion als Neusser Umweltdezernent und Geschäftsführer der AWL. Als Dankeschön für das engagierte Getrenntsammeln von Bioabfällen wird die AWL über ein kleines Geschicklichkeitsspiel 100 Design-Vorsortierbehälter BiOTONi für kompostierbare Küchenabfälle in vier verschiedenen Trendfarben verteilen.

Beim Aktionstag am Samstag, 23.10. vor dem Neusser Rathaus stehen die Experten der AWL an ihrem Informationstand ab 10.30 Uhr zudem für alle Fragen rund um die Biotonne zur Verfügung.

In Biotonnen ist noch viel Luft nach oben

Bioabfälle werden deutschlandweit bereits in großen Mengen getrennt erfasst und verwertet, aber es gibt in vielen Tonnen noch deutlich Luft nach oben. „Denn viele kompostierbare Küchenabfälle landen in der Restmülltonne, und deren Inhalt wird verbrannt. Eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem Sommer 2020 zeigt, dass unser Restmüll zu fast 40 Prozent aus Bioabfällen besteht; das sind jährlich 50 Kilogramm pro Kopf verschwendete Biomasse, aus der über die Biotonne wertvoller Kompost und Biogas gewonnen werden könnten“, erklärt Umweltdezernent Dr. Welpmann. Bioabfall ist der größte ungenutzte Rohstoff in der Restmülltonne. Im Detail handelt es sich dabei um:

45 Prozent ungekochte Küchenabfälle wie Obst- und Gemüsereste, Kaffeefilter, Kartoffeln und Eierschalen,

rund 25 Prozent gekochte und zubereitete Nahrungsabfälle wie zum Beispiel Speisereste, Fisch, Fleisch und Milchprodukte,

rund 18 Prozent verpackte Lebensmittel, die vor einem Wurf in die Biotonne von Plastik- und anderen Verpackungen befreit werden müssen, und

knapp 10 Prozent Gartenabfälle.

Bioabfälle sind der Natur so nahe wie sonst keine Abfälle im Haushalt, denn der gewonnene Kompost wird auf dem Acker, in Parks oder im Garten als Bodenverbesserungsmittel eingesetzt - und dort sind beispielsweise Plastikfetzen oder Glasscherben absolut tabu. Der größte Feind der Biotonne sind deshalb Abfälle aus Plastik, Glas und Metallen. Manche denken, eine Plastiktüte, ein Marmeladenglas oder einen Quarkbecher holen die bei der Müllabfuhr einfach wieder raus. Völlig falsch gedacht: der technische Aufwand und die Kosten hierfür sind enorm.

Biotonne in Neuss bestellen

Alle Informationen rund um die Biotonne in Neuss ein- schließlich der Bestellmöglichkeit finden sich online unter https://awl-neuss.de/muellabfuhr/bioabfall.html

(Stand: 18.10.2021/Bo)