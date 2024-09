Bundesweiter Warntag 2024

Am Donnerstag, 12. September 2024, findet der bundesweite Warntag statt. Auch die Feuerwehr Neuss erprobt an diesem gemeinsamen Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen ab 11 Uhr ihr Warnkonzept. Der Probealarm dient neben dem regelmäßigen Test der vorhandenen Warnsysteme der Sensibilisierung der Bevölkerung für die entsprechenden Warnsignale.

Um im Fall einer Gefahr möglichst viele Menschen zu erreichen, werden Warnungen über verschiedene Kanäle verbreitet. Die Wichtigsten sind Radio und Fernsehen, die Sirenen der Stadt Neuss, die Warn-Apps „NINA“ und „Katwarn“ sowie die Cell Broadcast-Technik. Zusätzlich werden die Stadtwerbetafeln zur Bevölkerungsinformation angesteuert.

Warnsignale ab 11 Uhr

Am Bundesweiten Warntag wird ab 11 Uhr eine Probewarnung in Form eines Warntextes an alle am Modularen Warnsystem (kurz: MoWaS) des Bundes angeschlossene Warnmultiplikatoren, zum Beispiel Rundfunksender und App-Server, geschickt. Die Warnmultiplikatoren versenden die Probewarnung zeitversetzt an Warnmittel wie Fernseher, Radios und Smartphones.

Dort können Sie die Warnung dann lesen und/oder hören. Parallel werden auf Ebene der Länder, und Kommunen verfügbare kommunale Warnmittel ausgelöst. Auch die Sirenen der Stadt Neuss werden stadtweit zu hören sein. Die Tonfolge zum Nachhören und weitere Informationen finden Sie hier.

Entwarnung gegen 11.45 Uhr

Gegen 11.45 Uhr erfolgt eine Entwarnung über die Warnmittel und Endgeräte, über welche zuvor die Warnung versendet wurde.



Über Cell Broadcast wird derzeit noch keine Entwarnung versendet. Die Möglichkeit, auch über diesen Warnkanal zu entwarnen, wird derzeit unter anderem von den Mobilfunknetzbetreibern geprüft.

Stand: 10. September 2024