Delegation aus Nevşehir zu Gast in Neuss

Die langjährige Partnerschaft der Stadt Neuss mit der Stadt Nevşehir in der Türkei soll wieder intensiviert werden. Darauf einigten sich Bürgermeister Reiner Breuer und sein türkischer Amtskollege Rasim Arı während eines Delegationsbesuches in Neuss am vergangenen Wochenende (4. und 5. Oktober 2024).



Die Delegation aus Nevşehir wurde am Freitagmorgen von Bürgermeister Breuer im Neusser Rathaus empfangen. An dem Empfang haben neben den Bürgermeistern auch der türkische Generalkonsul Ali İhsan İzbul, sowie der Vorsitzende des Komitees für Städtepartnerschaften Hakan Temel und der stellvertretende Vorsitzende des Gremiums Stefan Crefeld teilgenommen. Zu der Delegation gehörte neben dem türkischen Bürgermeister auch der stellvertretende Bürgermeister von Nevşehir Ibrahim Yüzer und Bürgermeister Arıs Büroleiter Ömer Aldemir.

Abwechslungsreiches Programm



Nach dem Empfang im Neusser Rathaus mit Kaffee und türkischem Tee wurde die türkische Delegation durch die historische Neusser Innenstadt geführt. Ebenfalls besuchte die Gruppe gemeinsam das Jugendzentrum „InKult“ sowie das Gelände der Landesgartenschau 2026. Am nächsten Tag ging das Programm mit spannenden Besuchen rund um die Türkische Gemeinschaft in Neuss weiter. Den Höhepunkt stellte am Abend ein Konzert des Türkischen Musik Ensembles „Türk Müziği Topluluğu – Erdem Saraçoğlu“ im Rheinischen Landestheater dar, das das Thema „Diversität“ behandelte. Besonders stand die Toleranz und Empathie für Transsexuelle und Homosexuelle Identität im Vordergrund. Beide Bürgermeister hielten im Rahmen des Konzerts eine Ansprache. Bürgermeister Breuer betonte dabei vor allem die Relevanz von Interkulturalität für die vielfältige Stadtgesellschaft in Neuss. Für die gelebte Interkulturalität sei das Konzert selbst das beste Beispiel. Bürgermeister Arı überbrachte den Gruß der Stadt Nevşehir und bedankte sich für den großen Zuspruch. Auch lud er das Publikum ein, die Stadt Nevşehir zu besuchen und die Region Kappadokien zu erkunden.



Die Teilnehmenden auf beiden Seiten zeigten sich insgesamt sehr zufrieden mit dem Besuch und dem konstruktiven Austausch. Zukünftig soll die Begegnung von Jugendlichen aus beiden Städten priorisiert werden, beispielsweise durch Schüleraustausche. Alle Beteiligten wollen außerdem den interkulturellen Austausch zwischen Neuss und Nevşehir pflegen und verstärken.

Stand: 09. Oktober 2024