Was ist das Corona-Virus?

Ein Virus ist ein Krankheits-Erreger.

Ein Virus ist sehr klein.

Man kann es nur mit einem sehr guten Mikroskop sehen.

Ein Virus verändert sich manchmal.

Dann entsteht ein neues Virus.

Ein neues Virus kann gefährlich sein.

Denn der menschliche Körper

kennt das neue Virus noch nicht.

Dann hat der Körper keine Abwehr-Kräfte

gegen das Virus

und die Menschen werden krank.

Das Corona-Virus ist so ein neues Virus.

Bei der Krankheit Corona-Virus haben die Menschen:

Schnupfen und Husten

Fieber

Probleme beim Atmen

Für schwache und alte Menschen

kann die Krankheit sehr gefährlich sein.

Manche Menschen sterben an der Krankheit.

Ein Mensch mit dem Corona-Virus

kann andere Menschen anstecken.

Zum Beispiel:

Wenn der Mensch andere Menschen anhustet.

Wenn der Mensch nahe bei anderen Menschen niest.

Woher kommt das Corona-Virus?

Die Krankheit Corona-Virus gibt es seit Dezember 2019.

In China in der Stadt Wuhan gab es die Krankheit zuerst.

Inzwischen sind sehr viel Menschen in China krank.

Die Stadt Wuhan ist weit entfernt von Deutschland.

Fast 8500 Kilometer weit.

Mit dem Flugzeug braucht man 15 Stunden dorthin.

Trotzdem kann es sein, dass die Krankheit

nach Deutschland kommt.

Zum Beispiel:

Ein Mensch fliegt von China nach Deutschland.

Der Mensch hat das Corona-Virus.

Aber der Mensch weiß das nicht.

Denn es dauert einige Tage bis man die Krankheit erkennt.

Was können die Menschen in Nordrhein-Westfalen tun?

Wenn Sie sich angesteckt haben,

dann bekommen Sie Fieber und Schnupfen und Husten.

Sprechen Sie mit einem Arzt.

Vielleicht müssen Sie ins Krankenhaus.

Im Krankenhaus bekommen Sie

eine Behandlung gegen die Krankheit.

Diese Dinge helfen, damit Sie sich nicht anstecken:

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände.

Benutzen Sie Taschentücher, wenn Sie Schnupfen haben.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen hat diesen Text gemacht.

Die Bilder sind von © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013.

Das Europäische Logo für einfaches Lesen ist von © Inclusion Europe.