Vor genau einem Jahr, am 19. Februar 2020, ermordete ein Rechtsterrorist in Hanau zehn Menschen. Bürgermeister Reiner Breuer erinnert an das Verbrechen und ruft dazu auf, sich gegen Rassismus und für die Neue Deutsche Stadtgesellschaft einzusetzen, die allen Menschen gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen Soll.