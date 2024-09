Einsamkeit im Alter – kein Tabu mehr!

Das Thema Einsamkeit betrifft uns alle – sei es persönlich, in unseren Familien oder in der Gesellschaft. Einsamkeit ist ein Gefühl, das viele Menschen erleben. Gerade im Alter kann sie schleichend und unbemerkt Einzug halten. Einsamkeit ist keine Schwäche oder Schande. Es ist ein Zustand, der uns alle treffen kann – besonders in einer Welt, die sich immer schneller verändert und in der persönliche Kontakte oft seltener werden.

Informieren, Vernetzen, Miteinander sprechen

Am Mittwoch, 11. September 2024, fand eine Informationsveranstaltung zum Thema Einsamkeit statt. Die Veranstaltung wurde von der Stadt Neuss in Kooperationen mit dem Regionalbüro Alter Pflege und Demenz und dem Familienforum Edith Stein organisiert.

Ziel der Veranstaltung war, das Thema Einsamkeit aus der Tabuzone zu holen und auf politischer, fachlicher und gesellschaftlicher Ebene anzugehen. Es wurde über das Thema Einsamkeit gesprochen und gemeinsam nach Lösungen gesucht, um aktiv als Gemeinschaft, als Stadt Neuss und als Gesellschaft Wege zu finden, um Menschen zusammenzubringen und Einsamkeit entgegenzuwirken.

Dr. Janosch Schobin vom Kompetenznetz Einsamkeit hat in seinem Vortrag „Einsamkeit: kein Tabu mehr! Einsamkeit im Alter – gemeinsam Lösungen finden“ einen Einblick zu Ursachen und Folgen von Einsamkeit gegeben.

Im Anschluss an den Vortrag hatten die Besucher*innen die Möglichkeit, sich über bestehende Angebote in Neuss zu informieren, sich zu vernetzen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

In Neuss leben wir gemeinsam, nicht allein

Die Stadt Neuss bietet Betroffenen verschiedene Angebote, um der Einsamkeit zu entfliehen und den Alltag gemeinsam mit anderen Menschen zu verbringen:

Seniorenforum

Das Seniorenforum ist die zentrale Anlaufstelle rund um Fragen des Alters, des Älterwerdens, der Pflege und der Betreuung.

Lotsenpunkte

Die Lotsenpunkte sind Anlaufstellen für Senior*innen im eigenen Stadtteil – für ein aktives und lebenswertes Leben in den eigenen vier Wänden und in der gewohnten Nachbarschaft.

Angebote für Senior*innen

Informieren Sie sich über regelmäßige Angebote, wie den Seniorentag, Informationsveranstaltungen zu für Senior*innen relevanten Themen, Ausflüge, Fahrten, die Seniorenkarnevalsveranstaltung oder die Seniorenweihnachtsfeier.

Bewegungsangebote im Alter

Die Neusser Sportvereine bieten vielfältige Sportangebote für ältere Menschen an. Zudem finden in Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände und in den Quartiers-Treffs großer Wohnungsanbieter Bewegungsangebote statt. Auch einige Lotsenpunkte laden zu Bewegungsangeboten vor Ort ein.

Digitalangebote im Alter

Neben Schulungsangeboten verschiedener Bildungseinrichtungen und der Wohlfahrtsverbände finden in allen elf Lotsenpunkten im Rahmen des Projekts „Digital. Gewusst wie!“ Schulungen am Handy und Computer statt.

Ansprechpersonen:

Gudrun Jüttner

Netzwerk und Quartierarbeit für Senior*innen & Seniorenbeauftragte

Tel.: 02131 905059

E-Mail: gudrun.juettner@stadt.neuss.de

Christian Schütze

Senioren- und Pflegeberater

Tel: 02131 905099

E-Mail: christian.schuetze@stadt.neuss.de

Stand: 23. September 2024