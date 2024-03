Erfolgreicher Sirenentest in Neuss

Um 11 Uhr schrillten nicht nur die Mobiltelefone und die diversen WarnApps, auch die derzeit 37 Warnsirenen im Neusser Stadtgebiet lösten alle erfolgreich aus.

Sensibilisierung der Bevölkerung

Der landesweite Warntag fand bereits zum zehnten Mal statt. Der Probealarm dient neben dem regelmäßigen Test der vorhandenen Warnsysteme der Sensibilisierung der Bevölkerung für die entsprechenden Warnsignale.

Um im Fall einer Gefahr möglichst viele Menschen zu erreichen, werden Warnungen über verschiedene Kanäle verbreitet. Die Wichtigsten sind Radio und Fernsehen, die Sirenen der Stadt Neuss, die Warn-Apps „NINA“ und „Katwarn“ sowie die Cell Broadcast-Technik. Zusätzlich werden die Stadtwerbetafeln zur Bevölkerungsinformation angesteuert.

Ergebnis des Sirenentests

Alle 37 Sirenen im Neusser Stadtgebiet lösten erfolgreich aus. Die Feuerwehr Neuss hatte zudem alle Neusserinnen und Neusser erneut um ein Feedback auf ihrer Website gebeten. Ergebnis der anonymen Befragung: Mehr als 91 Prozent der Teilnehmenden gaben an, die Sirenen wahrgenommen zu haben. 76 Prozent davon gaben sogar an, die Sirenen sogar "sehr gut" bzw. "gut" gehört zu haben. Anzunehmen ist, dass sich die Wahrnehmbarkeit der Sirenen noch verbessern wird, wenn auch die beiden letzten neuen Sirenen im Stadionviertel sowie in Allerheiligen errichtet worden sind.

Stand: 14. März 2024