Neues Spielgerät im Alten Stadtgarten

An der Spielkombination auf dem Kinderspielplatz im Alten Stadtgarten haben Sanierungsarbeiten begonnen. Im Rahmen der Arbeiten wird das derzeit dort installierte Spielgerät „Drachen“ durch eine neue attraktive Spielkombination ersetzt. Grund für die Erneuerung ist der dauerhaft hohe Reparaturaufwand, den das Spielgerät infolge seines Alters aufweist. So kann die Verkehrssicherheit und laufende Nutzung durch die dort spielenden Kinder aktuell nur mit erheblichem Aufwand sichergestellt werden. Finanziert wird die Erneuerung der Spielkombination durch eine umfassende anonyme Spende.

Für die Dauer der Arbeiten ist der Spielplatz vollständig abgesperrt. Nach dem Abbau des bestehenden Spielgerätes wird die Fläche für das neue Spielgerät hergestellt, welches dann im Laufe des Monats März installiert wird. Die Stadt Neuss bittet um Verständnis für zu erwartenden Einschränkungen im Umfeld des Kinderspielplatzes und vor allem um die Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen während des Baubetriebes.

Kinderspielplatzprogramm 2023/2024

Um das Spielangebot für Kinder in Neuss auch langfristig attraktiv zu gestalten, investiert die Stadt Neuss im Rahmen des Kinderspielplatzprogramms stetig in die städtischen Spielstätten. So hat der Rat der Stadt Neuss am 15. Dezember 2023 das Programm 2023/2024 mit einem Gesamtvolumen von 400.000 Euro beschlossen. Dieses fokussiert sich vor allem auf die zentralen Kinderspielplätze im Innenstadtbereich (Hammtorwall, Büttger Straße und Niedertor), die umfangreich saniert und neugestaltet werden.

Daneben entsteht ein neuer Kinderspielplatz im Neubaugebiet Blausteinsweg in Holzheim. In Abhängigkeit des Baufortschritts innerhalb des Baugebiets soll der Spielplatz voraussichtlich ab Herbst 2024/Frühjahr 2025 ausgebaut werden. Die Finanzierung dieser neuen Spielanlage erfolgt hälftig aus dem Kinderspielplatzprogramm 2023/2024 und dem Programm für 2024/2025 mit jeweils 80.000 Euro.

Genauere Informationen zu den geplanten Maßnahmen finden Sie im Bürgerinfoportal auf Neuss.de

Alle Kinderspielplätze auf einen Blick Eine Auflistung aller Kinderspielplätze finden Sie hier. Anmerkung: Die in der Liste aufgeführte Spezifizierung "Kinderspielplatz" wird in der Regel aufgeführt, wenn es mit gleicher/ähnlicher Bezeichnung zwei Spielanlagen mit einer eigenständigen baurechtlichen Nutzung gibt (z.B. „An der Obererft“ wo es sowohl einen Spielplatz als auch einen Kinderspielplatz gibt). Wenn keine genaue Bezeichnung aufgeführt ist, handelt es sich um einen Kinderspielplatz. Dieser kann ggf. auch weitere Nutzung enthalten wie eine Ballspielwiese/-fläche.

Stand: 21. Februar 2024