Erneute Vollsperrung der Weberstraße

Entgegen einer vorherigen Meldung wird die Weberstraße im Dezember im Zeitraum vom 20. bis zum 23.12. und nicht zwischen dem 19. und 23.12 gesperrt!

Die Deutsche Bahn führt notwendige Arbeiten an der Bahnbrücke über die Weberstraße durch. In der Folge muss die Weberstraße am Samstag, 30. November 2024, sowie im Zeitraum zwischen 20. und 23. Dezember 2024 voll gesperrt werden. Im Zuge der Bauarbeiten werden Gehwege an dem Brückenbauwerk montiert.

Die Stadt Neuss bittet alle Verkehrsteilnehmenden die alternativen Routen zu nutzen. Umleitungen sind großräumig ausgeschildert und führen über die Jülicher Landstraße stadteinwärts und Bergheimer Straße stadtauswärts.

Buslinien werden umgeleitet

Auch die betroffenen Buslinien der Stadtwerke Neuss werden in den Zeiträumen der Sperrung großräumig umgeleitet. Die Haltestellen Pomona, Schulzentrum und Stifterstraße sowie die Haltestelle Weingartstraße/Botanischer Garten in Fahrtrichtung Lukaskrankenhaus können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Betroffen sind die Buslinien 843, 844, 848, NE3. 869, 872, 873, 877, sowie die Linie 842 im Spätverkehr.

Linien: 843, 844, NE3, 869, 872, 873, 877 in Richtung Innenstadt

Nach der Haltestelle Südpark erfolgt die Umleitung über die Steubenstraße, den Konrad-Adenauer-Ring, die Jülicher Landstraße sowie die Dreikönigenstraße zur Haltestelle Weingartstraße. Zwischen den Haltestellen Südpark und Weingartstraße werden nur die Ersatzhaltestellen Pomona (auf der Steubenstraße), Moseltraße und Schillerstraße bedient.

Linien: 843, 844, NE2, 869, 872, 873, 877 in Richtung Pomona

Hier werden die Busse den regulären Linienweg über die Bergheimer Straße bedienen.

Linien 848 Richtung Johanna-Etienne-Krankenhaus/Sonderfall Linie 842 in Richtung Rheinpark-Center im Spätverkehr

Nach der Haltestelle Hertzstraße folgen die Busse der Umleitung über die Jülicher Landstraße und Dreikönigenstraße zur Haltestelle Weingartstraße. Zwischen den Haltestellen Hertzstraße und Weingartstraße werden die Ersatzhaltestellen Polizeibehörde (vor der Tankstelle), Jülicher Landstraße, Kantstraße und Schillerstraße angefahren.

Linie 848 in Richtung Lukaskrankenhaus

Nach der Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz erfolgt die Umleitung durchgehend über die Bergheimer Straße bis zur Haltestelle Pomona auf der Steubenstraße. Als Ersatz werden die Haltestellen Dreikönigenstraße und Neuss Süd S angefahren.

Brückenerneuerung vergrößert Straßenraum

Die bisherige Bahnbrücke auf der Weberstraße musste aufgrund ihres Alters einem Neubau weichen, der in den vergangenen Monaten im Auftrag der Deutschen Bahn errichtet wurde. Mit der neuen Brücke, einem Stahltrogbauwerk, ist der Straßenraum darunter wesentlich vergrößert. Die sogenannte "Lichte Weite" zwischen den Brückenpfeilern beträgt statt bisher 11 nun ganze 17 Meter Breite.

Weitere Informationen stehen unter www.baustellenradar-neuss.de zur Verfügung.

Stand: 28. Oktober 2024