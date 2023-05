Geänderte Verkehrsführung an der Baustelle Erprather Straße/Aurinstraße

Die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr Erprather Straße/Aurinstraße erfordern eine veränderte Verkehrsführung. Ab Montag, 15. Mai 2023, ist die Erprather Straße zwischen der Bergheimer Straße und der Aurinstraße bis voraussichtlich 14. Juni 2023 gesperrt. Die Umleitung führt über Nierenhofstraße und Aurinstraße. Auch die Busse der Linien 844 und SB53 nehmen diese Umleitung und fahren statt der Haltestellen „Schlagbaum“ und „Aurinstraße“ die Haltestellen „Erasmusstraße“ und „Nierenhofstraße“ auf der Aurinstraße an.

Vollsperrung der Erprather Straße zwischen Weckhoven und Reuschenberg an drei Wochenenden im Mai

Ausgenommen von dieser Verkehrsführung sind die Wochenenden 13. und 14., 18. bis 21. sowie 27. und 28. Mai 2023, an denen die Erprather Straße zwischen Weckhoven und Reuschenberg voll gesperrt ist. Während dieser Sperrungen ist die Erprather Straße zwischen Aurinstraße und Bergheimer Straße für den Verkehr freigegeben. Von der Sperrung sind die Buslinien 844, 854 und SB53 betroffen, die Weckhoven in diesen Zeiten nicht anfahren können. Die Linie 844 wird die Endhaltestelle „Hoisten Schleife“ anfahren. Ein Shuttlebus wird Weckhoven über die Haltestellen „Bernhard-Letterhaus-Straße“, „Erich-Hoeppner-Straße“, „Bernhard-Lichtenberg-Straße“, die auf der Straße „Am Palmstrauch“ eingerichtete Bedarfshaltestelle „Einkaufszentrum“ sowie „Hülchrather Straße“ und „Willi-Graf-Straße“ mit der Haltstelle "Hoisten Schleife" verbinden. Für die Buslinie 854 endet die Fahrt an der Haltestelle „Schlagbaum“ in Reuschenberg, es werden in beide Fahrtrichtungen die Haltestellen „Nierenhofstraße“, „Erasmus-Straße“, „Aurinstraße“ und „Schlagbaum“ angefahren. Die Linie SB53 fährt die Haltestelle „Hochstadenstraße“ über die B477 an.

(Stand: 09.05.2023)