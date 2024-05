Europawahl leicht erklärt

Um die Zugänglichkeit zur Europawahl am Sonntag, 9. Juni 2024, zu erleichtern und politische Teilhabe zu fördern hat die Stadt Neuss eine Info-Veranstaltung geplant.

Am Montag, 13. Mai 2024, findet von 17 bis 18.30 Uhr im Ratssaal der Stadt Neuss die Info-veranstaltung „Wir erklären Europawahl“ statt. Ein Wahllokal wird nachgestellt und sowohl die Stimmabgabe im Wahllokal als auch die bei einer Briefwahl erläutert. Welche Unterlagen benötigt werden oder auch die Frage nach Unterstützungsmöglichkeit beim Wahlvorgang, wird erklärt.

Die Veranstaltung ist in Zusammenarbeit mit der Inklusionsbeauftragten der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen, und der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Be­hin­derung im Rhein-Kreis Neuss (kokobe) entstanden.

Zur Informationsveranstaltung können sich Interessierte bei der kokobe Rhein-Kreis Neuss anmelden. Bürgermeister Reiner Breuer wird zur Veranstaltung begrüßen. Referentin ist Anna Lena Schattenhofer vom Atelier Leichte Sprache.

Broschüre in leichter Sprache

Außerdem erhältlich ist eine Broschüre, „Europa - Wahl – Infos in Leichter Sprache“, die alles rund um das Thema (Europa-)wahl erklärt. In Leichter Sprache werden Begriffe wie Wahlbenachrichtigung, Wahllokal und Stimmabgabe erläutert oder wie eine Briefwahl abläuft. Ziel ist es, politische Teilhabe zu stärken, Menschen zu unterstützen und sie zu motivieren ihre Stimmen abzugeben. Mit dieser letzten Broschüre in Leichter Sprache zum Thema Wahlen, hat die Stadt Neuss nun alle Wahlen abgedeckt. Leichte Sprache ist ein feststehender Begriff aus der Behindertenselbsthilfe. Komplexe Texte und Inhalte werden sprachlich so aufbereitet, dass sie für alle Menschen lesbar und verständlicher werden.

Die Broschüre ist über die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen unter der Rufnummer 0 21 31 – 90 53 11 erhältlich oder kann per Mail angefordert werden unter Mirjam.Lenzen@stadt.neuss.de . Sie liegt außerdem ab Samstag, 1. Juni 2024, an den Infotheken im Rathaus und Sozialamt aus. Die Broschüre ist auch online verfügbar. Dort ist auch ein Wörterbuch hinterlegt. Alltagsbegriffe zum Thema Wahlen sind dort in Leichter Sprache zu finden.