Bewegung und Sport machen nicht nur Spaß, sondern sind auch von klein auf wichtige Bestandteile unseres Lebens. Die neue Broschüre der Stadt Neuss mit dem Titel „Fit im Alltag“ gibt Kindergärten, Grundschulen sowie Eltern Ideen und Anregungen, um bereits die Kleinen für den Sport und somit für eine gesunde Lebensart zu begeistern. Denn um Sport zu treiben, muss man nicht unbedingt im Verein sein. Im Mittelpunkt der Broschüre stehen die Sportangebote in Neuss, Übungen mit und ohne Materialbedarf sowie eine gesunde Ernährung.

Entworfen und erfolgreich erprobt wurde das Modell bereits durch die Stadt Hannover. In Absprache mit den dortigen Verantwortlichen konnte das Programm nun in Neuss adaptiert werden. Die Anregungen und Übungen der Broschüre fördern Integration und soziale Kontakte, Gesundheit und Koordination, schulen Sinne und Selbstwahrnehmung und regen Fantasie sowie Kreativität an. Für Erwachsene sind zudem auf den ersten Seiten wichtige Informationen zusammengefasst. Neben den Kontaktdaten der Dachorganisation der Neusser Sportverein, dem Stadtsportverband Neuss e.V, an den man sich wenden kann, wenn man sich für Sport im Verein interessiert, erhalten Eltern Informationen zu Sportstätten und Programmen, die in und von der Stadt Neuss ermöglicht werden.

Die Broschüre wird als kostenlose Printausgabe an Kindergärten und Grundschulen verteilt und ist zudem für alle Bürger*innen kostenlos und digital abrufbar.

Stand: 8. August 2023