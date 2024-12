Gedenken an Prof. Dr. Friedhelm Farthmann

Zu Beginn der Stadtratssitzung am vergangenen Freitag gedachte Bürgermeister Reiner Breuer dem am 9. Dezember 2024 verstorbenen Prof. Dr. Friedhelm Farthmann.

„Meine sehr geehrten Damen und Herren, am vergangenen Montag ist Prof. Dr. Friedhelm Farthmann im Alter von 94 Jahren verstorben. Friedhelm Farthmann war ein herausragender Vertreter der Sozialdemokratie und hat sich über viele Jahrzehnte hinweg sowohl für die Belange der Menschen in Nordrhein-Westfalen als auch für die Interessen der Stadt Neuss engagiert,“ so Bürgermeister Breuer in seiner Ansprache.

Friedhelm Farthmann war über 20 Jahre Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen, davon zehn Jahre als Fraktionsvorsitzender der SPD. Zuvor war er vier Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages und von 1975 bis 1985 Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen. Zweimal zog er als direkt gewählter Abgeordneter für die Stadt Neuss in den Landtag ein, zweimal über die Landesliste.

Seine politische Handschrift zeigt sich bis heute in Projekten wie der Feuerwache am Hammfeld oder dem Willy-Brandt-Ring – zwei von vielen Initiativen, die ohne seinen Einsatz so nicht verwirklicht worden wären.

„Friedhelm Farthmann war ein leidenschaftlicher Mensch und Politiker, der sich stets mit großem Engagement für die Belange der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hat. Sein Wirken bleibt ein prägendes Vermächtnis für die Stadt Neuss und weit darüber hinaus,“ würdigte Breuer abschließend.

Die Stadt Neuss wird Prof. Dr. Friedhelm Farthmann ein ehrendes Andenken bewahren.

Stand: 15.12.2024