Gewinner des Stadtradelns 2024

Beim diesjährigen Stadtradeln legten über 2.300 aktive Radelnde in drei Wochen insgesamt 425.018 Kilometer zurück. Somit steigerte sich auch im achten Jahr in Folge die Anzahl der aktiven Radelnden in Neuss. Gemeinsam vermieden die Radelnden in diesem Jahr ca. 70 Tonnen CO2-Emissionen (70.553 kg) und leisteten somit einen Beitrag zum Klimaschutz.

Gewinnerteams im Rathaus ausgezeichnet

Bei der Siegerehrung am Donnerstag, 5. September 2024, im Stefanie-Thywissen-Dorsemagen-Saal des Rathauses zeichnete Bürgermeister Reiner Breuer die Gewinnerteams aus

„Wir sind in Neuss über zehnmal um die Erde geradelt! Mit über 2.300 Radelnden haben wir insgesamt 425.018 Kilometer zurückgelegt und 70 Tonnen CO2-Emissionen gespart. Trotz widriger Witterungsbedingungen haben die Neusser*innen damit ein Zeichen für den aktiven Radsport und die klimafreundliche Mobilität gesetzt“, freut sich Bürgermeister Reiner Breuer.

Gymnasium Norf und Augustinus Gruppe verteidigen ihre Titel

Die Teilnehmenden hatten sich zu insgesamt 84 Teams und 160 Unterteams zusammengeschlossen. Die größte Gruppe bildete auch in diesem Jahr das Team des städtischen Gymnasiums Norf mit 459 Teilnehmenden. Mit 79.677 Kilometern wiesen die Gymnasiast*innen auch die meisten Gesamtkilometer auf. Damit errangen sie in der Sonderkategorie „Schulen“ wieder den ersten Platz.

Auch die St. Augustinus Gruppe verteidigte ihren Titel als Team mit den meisten Gesamtkilometern – außer Schulen – erfolgreich. 142 Teammitglieder radelten zusammen 35.150 Kilometern und damit erheblich mehr Kilometer als im Vorjahr. Auf den ersten Platz folgte das Team von AluNorf, dicht gefolgt vom Team des ADFC-Neuss.

Die fahrradaktivste Stadtratsfraktion wurde die Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN, die mit voller Besetzung, also allen vier Mitgliedern der Ratsfraktion, antraten und 248km eradelten. Dafür brachten die Fraktionen von CDU und SPD deutlich mehr Kilometer mit jeweils fünf Ratsmitgliedern auf die Pedalen (SPD: 1.134km, CDU: 1.395km).

Stand: 05.09.2024