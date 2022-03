„Heimatspielplatz“ Kölner Straße

Der Kinderspielplatz an der Kölner Straße wird zum Heimatspielplatz. Bei der Umgestaltung soll ein unmissverständlicher Bezug zur Stadt Neuss und eine besondere Symbolik sichtbar werden. Entstehen soll ein Spielplatz, der zu einem bespielbaren Lernort wird. Hierzu sollen Wahrzeichen der Stadt Neuss als Spielgeräte integriert werden. Kinder und Jugendliche sollen in altersgerechter Form Anreize vermittelt bekommen, sich mit „ihrer“ Stadt und deren Geschichte auseinanderzusetzen.

Wie die Ausgestaltung aussehen könnte beriet die Stadtverwaltung zuletzt mit Vertreterinnen und Vertretern der „Nüsser Pänz“, Ikone e.V., dem Raum der Kulturen, den Neusser Heimatfreuden und den Neusser Heimatschützen. Zu den hier gesammelten Ideen, welche „Wahrzeichen“ und regionale Besonderheiten aufgegriffen werden, soll nun die Meinung derjenigen gehört werden, für die das Angebot ist: Den Kindern.

Die "Kinderbeteiligung" wird aufgrund der aktuellen Coronalage in zwei Online-Veranstaltungen per Zoom durchgeführt. Kindern aus Neuss - insbesondere aus der Umgebung des Spielplatzes - wird somit die Gelegenheit geboten, sich aktiv mit ihren Ideen an der Umbauplanung zu beteiligen und Einfluss auf die Gestaltung des Spielplatzes zu nehmen.

Die Videokonferenzen finden jeweils donnerstags am 24. und 31. März 2022 von 16.30 bis 18 Uhr statt. Die Anzahl der Teilnehmer innen für die Videokonferenzen ist begrenzt, Anmeldeschluss ist Freitag, 18. März 2022. Kinder, die nicht an den Veranstaltungen teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihre Ideen und Wünsche auch per E-Mail einzureichen. Weitere Informationen sind telefonisch unter 02131-905190 erhältlich, Anmeldungen zu den Videokonferenzen können per E-Mail an kinderbuero@stadt.neuss.de vorgenommen werden.

(Stand: 15.03.2022, Kro/Update 16.03.2022: Bo)