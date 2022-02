Impfzentrum zieht an die Hellersbergstraße

Das neue Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss öffnet am Dienstag, 1. März seine Türen an der Hellersbergstraße 2-4 (ehemaliges Toshiba-Bürogebäude) in Neuss. Bis einschließlich Montag, 28. Februar, wird noch in der Turnhalle am Hammfelddamm geimpft.

Insgesamt wurden im neuen Impzentrum an der Hellersbergstraße sechs Impfstraßen auf über 1.000 Quadratmetern geschaffen. Es können 5.040 Impfungen pro Woche durchführt werden. Das Impfzentrum verfügt über eine gute Verkehrsanbindung und es steht ein Parkplatz mit 51 Stellplätzen zur Verfügung.

Geimpft wird täglich – auch samstags und sonntags – von 14 bis 20 Uhr (mittwochs von 8 bis 20 Uhr). Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nur für Impfungen von 5-11-Jährigen muss vorab ein Termin unter http://imp.gotzg.de/ vereinbart werden.

Ende vergangenen Jahres hatte der Rhein-Kreis Neuss aufgrund der wieder verschärften Corona-Lage kurzfristig das Impfzentrum in der Sporthalle des Berufsbildungszentrums Hammfeld in Neuss reaktiviert. Laut dem Rhein-Kreis Neuss wird die Halle nach dem 28. Februar zügig wieder zurückgebaut , so dass sie voraussichtlich Mitte März wieder dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung steht. Der Mietvertrag für den Standort des neuen Impfzentrums läuft bis Ende 2022.

Weitere Informationen rund um das Thema Impfen finden sich auf der Internetseite des Rhein-Kreises Neuss unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung.

(Stand: 24.02.2022/Bo)