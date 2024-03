Innenstadtkreuzung wegen Kanalarbeiten gesperrt

Die Kreuzung Erftstraße/Liedmannstraße ist wegen einer Notfallmaßnahme aktuell gesperrt. In diesem Bereich ist der über 100 Jahre alte Kanal in einem Teilabschnitt defekt und die Fahrbahn drohte abzusacken. Bei einer routinemäßigen Kamerabefahrung des Kanals war der Schaden entdeckt worden. Die Infrastruktur Neuss AöR hat am Mittwoch, 6. März 2024, kurzfristig eine Baustelle einrichten lassen.

Sowohl die Erftstraße als auch die Liedmannstraße sind jeweils bis zum Kreuzungsbereich befahrbar. Die Einbahnstraßenregelungen sind aufgehoben. Auf beiden Straßen gelten absolute Halteverbote. Um die Erreichbarkeit der betroffenen Straßen sicherzustellen wird die Promenadenstraße vom Hamtorplatz in Fahrtrichtung Zollstraße für den Anliegerverkehr freigegeben. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Mai andauern.

Updates zu der Baumaßnahme finden Sie im Baustellenradar der Stadt Neuss.

___

Stand: 7. März 2024