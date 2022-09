Internationale Tanzwochen

Die neue Saison der Internationalen Tanzwochen Neuss beginnt.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 5. Oktober 2022, um 20 Uhr die maltesische Company ŻfinMalta mit ihrem beeindruckenden Programm „Requiem for Juliet“ in der Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25.

Bei der ŻfinMalta National Dance Company treffen Tanz und Theater aufeinander. Das 2014 gegründete nationale Tanzensemble des Inselstaates Malta bringt „Shakespeare-Flair“ in die Internationalen Tanzwochen. Rekurrierend auf William Shakespeares berühmteste Liebesgeschichte geht es bei „Requiem for Juliet“ um die zentralen Themen Liebe, Trauer, Geschlechtergerechtigkeit, Religion und Macht. Die Choreographie von Riccardo Buscarini ist mit einem eigens für das Stück geschriebenen und vom Original inspirierten Text verwoben. Erzählt wird die Geschichte einer trauernden Mutter, die sich mit dem Verlust ihrer Tochter auseinandersetzt. Das Publikum erwartet eine herzzerreißende Choreographie, die die innerste Gefühlswelt von Lady Capulet, der Mutter von Julia, freilegt.

Alle Infos zum Programm finden unter tanzwochen.de.

Tickets:

Die Internationalen Tanzwochen Neuss können im Abonnement gebucht werden unter tanzwochen.de oder per Mail an tanzwochen@stadt.neuss.de. Einzeltickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter tanzwochen.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive :

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen ab dieser Saison alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.