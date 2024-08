Jahresbericht Kultur 2023: Rückblick und Ausblick

Die Stadt Neuss bündelt im Jahresbericht Kultur 2023 auf 82 Seiten das kulturelle Geschehen in Neuss in all seiner Fülle, Vielfalt und Qualität und wirft dabei auch einen Blick auf die Zukunftsvorhaben im Bereich Kunst und Kultur.

Der Jahresbericht Kultur wird durch ein Gespräch mit Bürgermeister Reiner Breuer und Kulturdezernentin Ursula Platen eröffnet, in dem die Beigeordnete über ihre Erfahrung, Einschätzungen und Vorhaben im Bereich der Kultur berichtet. Dabei liegt ihr besonders die Begegnung und der Dialog mit Menschen am Herzen. Darüber hinaus stehen Themenkomplexe wie das strategische Kulturkonzept, kulturelle Teilhabe, Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf der Agenda der Kulturschaffenden in Neuss.

Sowohl städtische als auch nicht-städtische Kulturinstitutionen sind in dem Jahresbericht Kultur 2023 vertreten. Untergliedert in die Bereiche „Bildende Kunst“, „Darstellende Kunst“, „Musik“, „Bildung“, „Stadtgeschichte“, „Kulturförderung“ und „Film“ wird das kulturelle Leben in Neuss betrachtet. Bereits seit 2004 veröffentlicht die Stadt Neuss einen jährlichen Kulturbericht, der einerseits mit Zahlen und Statistiken eine dokumentarische Funktion erfüllt und andererseits zugleich Bilanz und Ausblick für die Neusser Kultur darstellt.

Lesen Sie den Kulturjahresbericht 2023 direkt hier als PDF!

____

Stand: 05. August 2024