Jetzt Briefwahl beantragen!

29.01.2025 - Auflösung der Drogenszene an der Stadthalle: Stadt und Kreis setzen auf geordnete Verlagerung und soziales Angebot für Abhängige

Der Rhein-Kreis Neuss und die Stadt Neuss wollen gemeinsam die Drogenszene an der Stadthalle auflösen und geordnet verlagern. Das derzeit von der Szene genutzte Grundstück an der Stadthalle wurde von der Stadt Neuss bereits zum Zwecke des Wohnungsbaus verkauft und muss geräumt werden. Mit der Verlagerung soll ein neues soziales Angebot für Drogenabhängige vorübergehend auf dem stadteigenen Gelände an der Rheintorstraße mit einem „Kontaktcafe“ eingerichtet und erprobt werden. Das Angebot ist an diesem Standort als Übergangslösung konzipiert, dass der Stadt und dem Kreis maximale Flexibilität für die Zukunft bietet.