Kindern ein Zuhause geben, Zeit, Aufmerksamkeit, Geborgenheit und liebevolle Zuwendung - diese Eigenschaften zeichnen Bereitschafts- und Pflegefamilien aus, die für Kinder aus Neuss weiterhin dringend gesucht werden. Wer sich dafür interessiert, kann sich am Mittwoch, 24. März 2021, 19 bis 20.30 Uhr, informieren – kostenlos und bequem von zuhause per Videokonferenz. Hier gehen die Fachberaterinnen und -berater der Familiären Bereitschaftsbetreuung und des Pflegekinderdienstes der Stadt Neuss auf individuelle Fragen ein und bieten eine Übersicht zu den Voraussetzungen zur Aufnahme eines Bereitschafts- oder Pflegekindes, den rechtlichen Grundlagen, das Bewerbungsverfahren sowie zur finanziellen Aufwandsentschädigung. Eine pädagogische Ausbildung ist keine Voraussetzung. Gerne stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Familiären Bereitschaftsbetreuung und des Pflegekinderdienstes darüber hinaus für ein persönliches Informationsgespräch zur Verfügung.

Wer an der Informationsveranstaltung teilnehmen möchte kann sich noch bis 22. März 2021 telefonisch unter 02131/905189 oder per Mail an andreas.kels@stadt.neuss.de anmelden und erhält im Anschluss die Zugangsdaten für die Videokonferenz.

Bereitschaftsfamilien bieten Säuglingen und Kindern bis zum Alter von zehn Jahren einen vorübergehenden Platz inmitten der eigenen Familie, wenn aufgrund einer akuten Krise ein Verbleib im elterlichen Haushalt (zunächst) nicht möglich ist. Pflegefamilien nehmen Kinder und Jugendlichen langfristig in ihrer Familie auf und begleiten ihre Entwicklung.

Die Kinder benötigen viel Zeit, Geduld, Liebe und Annahme durch die Bereitschafts- und Pflegefamilien. Daher leisten diese durch ihr Engagement und ihre Bereitschaft, den Kindern einen Platz in der eigenen Familie zu geben, einen unschätzbaren gesellschaftlichen Beitrag bei der Erfüllung dieser herausfordernden, aber wertvollen Aufgabe. Denn jedes Kind braucht ein Zuhause.

(Stand: 03.03.2021/Spa)