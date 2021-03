Kostenlose Corona-Schnelltests

Zwei Testzentren, verschiedene Apotheken sowie eine Ärztin und ein Arzt bieten in Neuss ab sofort kostenlose Antigen-Schnelltest für alle an:





"Schnell, kostenlos und für jedermann" nach der Devise bieten das „Corona Test Team“ in der alten Wetthalle an der Rennbahn und das „Bürgertestzentrum Neuss“ in der Eissporthalle, diverse Apotheken im Stadtgebiet, sowie eine Ärztin und ein Arzt kostenlose Antigen-Schnelltests an. Jede Bürgerin und jeder Bürger hat jetzt die Möglichkeit sich wöchentlich bei einem der Anbieter kostenlos testen zu lassen.



>>> Hier geht es zur Anbieterliste für die kostenlosen Corona-Schnelltests <<<



Bürgermeister Reiner Breuer besuchte jetzt das Testzentrum der beiden Ärzte Kaweh Schirsafi und Henry Rödel am Rennbahnpark und nutzte den Termin gleich für einen eigenen Test. Zuvor hatte sich Breuer über das Internetportal angemeldet und ein Zeitfenster gebucht. „Das sollte auch Jedermann vorher machen“ so Rödel, Facharzt für Innere Medizin. „Damit vermeiden wir Warteschlangen, wie anderorts berichtet wurde.“ Vor der Wetthalle bestehen ausreichend kostenlose Parkplätze und Bus- sowie Bahnhaltestellen sind fußläufig erreichbar.



Ähnlich einfach geht das auch bei den anderen Teststellen: Übers Internet einen Termin buchen, hingehen, keine Wartezeit und in fünf Minuten ist der Test durchgeführt. Das Ergebnis bekommt man dann bereits 15 Minuten später. Beim Neusser Bürgermeister war das Ergebnis übrigens negativ. „Diese Tests können zu einem sichereren Alltag beitragen, gerade auch in Schulen, Kitas und bei der Arbeit“, so Reiner Breuer.



Der Zugang zu kostenlosen Sars-Cov-2-Schnelltests ist ein wichtiger Baustein in der aktuellen Pandemiebekämpfung. Neben den inzwischen am Markt erhältlichen Selbsttest werden in den Testzentren und Apotheken die Bürgerinnen und Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet. In Neuss besteht an verschiedenen Orten die Möglichkeit, sich durch einen Antigen-Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. Die Anbieterliste ist nicht abschließend und wird laufend aktualisiert.