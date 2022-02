Kreuzungsumbau Fesser-, Römerstraße

Ab Montag, 28. Februar 2022 bis voraussichtlich Ende Juni 2022, wird der Kreuzungsbereich Fesserstraße/Römerstraße, gem. „Leitfaden 2012: Barrierefreiheit im Straßenraum“ des Landesbetriebes Straßenbau NRW, barrierefrei umgebaut.

Im Zuge dessen werden die Querungsstellen mit einer 6 cm Tastkante für Sehbehinderte und niveaugleiche Schrägsteine, inklusive Sperrfeld für Gehbehinderte hergestellt. Zusätzlich werden die Geh- und Fahrradwege ohne Anschlag zur Straße ausgeführt. Die Signalzeichenanlage an der Kreuzung, sowie die gesamte Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung (zwischen Weißenberger Weg und Römerstraße) wird ebenfalls erneuert.

Abschließend wird die Asphaltdeckschicht Fesserstraße zwischen Weißenberger Weg und Römerstraße sowie die Römerstraße ab Kreuzungsbereich bis Weißenberger Weg erneuert.

Während der gesamten Maßnahme ist auf der Fesserstraße (von Kreuzungsbereich Römerstraße bis Weißenberger Weg), in Fahrtrichtung Berliner Platz, eine Einbahnstraße eingerichtet.

Auswirkungen auf den ÖPNV

Ab Montag, den 28. Februar 2022, wird der Linienweg 854 in Fahrtrichtung Innenstadt geändert.

Hierzu fährt der Bus stadteinwärts von der Römerstraße rechts in die Fesserstraße, geradeaus bis Berliner Platz, in die Further Straße zur Haltestelle Kolpingstraße – geradeaus zur regulären Haltestelle Wolberostraße. Eine Bedarfshaltestelle „Wolkerstraße“ wird in Höhe Fesserstraße Haus Nr. 15 eingerichtet.

In Fahrtrichtung Böhmerstraße wird der reguläre Linienweg über die Römerstraße gefahren.

Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge können die anliegenden Grundstücke in Notfallsituationen jederzeit erreichen.

Das Tiefbaumanagement bemüht sich, größere Beeinträchtigungen während der Maßnahme zu vermeiden.







(Stand: 24.02.2022/Bo)