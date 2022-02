Lajos Dudas

Geboren und Studium in Budapest, Franz Liszt Akademie für Musik

Ab 1973 pädagogische Tätigkeit an der Musikschule der Stadt Neuss

1975-1985 Dozent an der PH Neuss - Pädagogische Hochschule Rheinland

