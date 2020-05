Maskenspende

Die „Ahmadiyya Muslim Jamaat Neuss“ zeigt auch in Corona-Zeiten großes soziales Engagement und spendete der Neusser Stadtverwaltung jetzt 500 Mund- und Atemschutzmasken. Zaheer Ahmad, Vorsitzender der Ahmadiyya Muslim Jamaat Neuss, und Saima Ahmad, Vorsitzende der Frauenorganisation „Lajna Imaillah“, übergaben die selbstgenähten Masken persönlich vor dem Neusser Rathaus an Bürgermeister Reiner Breuer.

Die Gemeinschaft ist in Neuss ehrenamtlich bereits in verschiedenen Bereichen tätig: Im Rahmen der CoronaCare-Initiative übernimmt sie Einkaufsdienste für ältere Menschen im gesamten Stadtgebiet, ist in der Nachbarschaftshilfe aktiv, verteilt warme Mahlzeiten an Obdachlose, spendete Lebensmittel und Toilettenpapier für sozialschwache Familien und war auch am Gabentisch in Gnadental beteiligt. Breuer „hatte mit der Unterstützung schon fast gerechnet“ und lobte den vorbildlichen und solidarischen Einsatz der muslimischen Gemeinde.