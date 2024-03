Elternwille zählt - Mehrklasse am Gymnasium Norf

Wie schon in den vergangenen Jahren erhalten auch zum kommenden Schuljahr 2024/2025 alle Neusser Schülerinnen und Schüler einen Platz auf der von ihnen, bzw. ihren Eltern gewünschten Schulform. Der Elternwille zählt in Neuss, dabei sind jedoch viele Hürden zu überwinden. Alle Schulen sind in ihrem Bestand gesichert. Ermöglicht wird dies trotz eines Anmeldeüberhangs an den Gymnasien durch die einmalige Einrichtung einer Mehrklasse in der Jahrgangsstufe fünf des Gymnasiums Norf.

So überschritten die Anmeldezahlen für die Neusser Gymnasien die ursprünglich zur Verfügung stehenden Schulplätze nach Abschluss der ersten Anmeldephase vom 29. bis 31. Januar 2024. Da die Grundschulempfehlungen nicht bindend sind, kann die Anzahl der erforderlichen Schulplätze nicht exakt prognostiziert werden. So verzeichneten die Neusser Gymnasien in diesem Jahr viele Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern ohne eine zumindest eingeschränkte Gymnasialempfehlung.

Mehrklasse in Norf gebildet

Da das Schulrecht im Land NRW den Schulleitungen der Gymnasien keine Möglichkeit bietet, Anmeldungen mit nur eingeschränkter Gymnasialempfehlung abzulehnen, empfiehlt die Bezirksregierung als Schulaufsicht in der Regel ein Losverfahren als zumindest rechtssicheres Kriterium zur Auswahl bei einem Anmeldeüberhang. Dies hätte jedoch zur Folge gehabt, dass eine hohe Anzahl von Schülerinnen und Schüler mit uneingeschränkten Gymnasialempfehlung keinen Platz an einem Gymnasium erhalten hätten und an eine andere Schulform (Gesamtschule) verwiesen worden wären. Im Losverfahren hätten hingegen Schülerinnen mit eingeschränkter Gymnasialempfehlung zum Zuge kommen können.

Entsprechend fällt auch die Kritik am Anmeldeverfahren aus, wie es derzeit vom Land NRW vorgeschrieben wird: „Da ist Handlungsbedarf auf Ebene des Landes. Das muss dringend optimiert werden!“, so Bürgermeister Reiner Breuer. Um zu vermeiden, dass Schülerinnen und Schüler mit Gymnasialempfehlung an den Gymnasien abgelehnt werden, ließ Bürgermeister Reiner Breuer bei der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf die Bildung einer Mehrklasse für die fünfte Jahrgangsstufe des Gymnasiums Norf im Schuljahr 2024/2025 beantragen. Dieser Antrag wurde durch die Bezirksregierung genehmigt, wodurch nun alle Schülerinnen und Schüler einen Platz auf der gewünschten Schulform erhalten. Die Mehrklassenbildung erfordert keine weiteren Raumkapazitäten am Gymnasium. Auch die Gesamtschulen sind nicht in ihrer Existenz gefährdet und haben ausreichend Anmeldungen und auch Kapazitäten.

Anmeldezahlen 2024/2025

Für das kommende Schuljahr 2024/2025 werden derzeit folgende Schülerinnen und Schüler an den städtischen Neusser Schulen angenommen:

Name der Schule Angenommene Schülerinnen und Schüler Realschule Rita-Süssmuth-Realschule 85 Gymnasien Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 120 Nelly-Sachs-Gymnasium 120 Marie-Curie-Gymnasium 120 Quirinus-Gymnasium 120 Gymnasium Norf 207 Gesamtschulen Janusz-Korczak-Gesamtschule 116 Gesamtschule an der Erft 109 Gesamtschule Nordstadt 92 Gesamtschule Norf 174 Comenius-Gesamtschule 123

Schülerinnen und Schüler, die sich bisher noch nicht angemeldet haben, haben die Möglichkeit, sich an das Gymnasium Norf, die Comenius-Gesamtschule und die Gesamtschule Nordstadt zu wenden.

Stand: 14. März 2024