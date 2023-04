Am 11. Mai 2023 findet von 11 bis 17 Uhr der nunmehr vierte Informationstag für Menschen in der nachberuflichen Phase im Zeughaus statt.

Unter dem Motto: „Net(t) Neuss: Leben im Alter Füreinander – Miteinander“ lädt die Stadt Neuss Sie ein, sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen!

Neben der Stadt Neuss stellen Wohlfahrtsverbände, Vereine, Netzwerke und Initiativen, Vertreter der Wohnungswirtschaft und die Polizei stellen an über 30 Infoständen ihre Angebote vor.

Hier wird eine bunte Themenvielfalt geboten; so geht es u. a. um: Wohnen, Reisen, kulturelle Angebote, Bewegungs- und Gesundheitsangebote, Pflege im Alter, Demenz, Selbsthilfe, gesellschaftliche Teilhabe, Lotsenpunkte, Inklusion, Barrierefreiheit, Mobilität, Informations- und Bildungsangebote und Verkehrsunfallprävention und weitere Themen.

Neben informativen Vorträgen erwartet Sie ein unterhaltsames und informatives Rahmenprogramm. Der Aufenthalt soll bei Kaffee und Gebäck auch zum Austausch und Verweilen einladen.

Zudem gibt es durchgehend ein einen „Rollator-Parcours“, die Möglichkeit einen „Alltag-Fitness-Test“ und „kleine Fahrten mit der Rikscha“ zu machen und im Stehcafé, welches zu Verweilen und Austausch einlädt, Kontakte zu knüpfen.

Für Fragen wenden Sie sich gerne an Gudrun Jüttner unter der Telefonnummer 02131 90-5059 oder per E-Mail an gudrun.juettner@stadt.neuss.de.