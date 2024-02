Neuss wird nachhaltiger

Die Stadt Neuss erstellt in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG) eine Nachhaltigkeitsstrategie für Neuss. In den vergangenen Monaten wurde dafür eine umfangreiche Bestandsaufnahme durchgeführt, die am vergangenen Mittwoch (31. Januar 2024) den Mitgliedern der Steuerungsgruppe bei ihrem ersten Treffen vorgestellt wurde.

„Nachhaltigkeit spielt in Neuss eine große Rolle und wird bereits auf vielen Ebenen aktiv gestärkt, darin bestätigt uns auch die Bestandsaufnahme. Gleichwohl zeigt sie uns auch, auf welchen Feldern wir noch mehr tun können und wollen. Der erste Austausch der Steuerungsgruppe hat schon viele gute Anregungen gebracht und macht Freude auf den weiteren Prozess“, so der Beigeordnete für Umwelt, Klima und Sport der Stadt Neuss, Dr. Matthias Welpmann, nach dem Treffen.

Die Steuerungsgruppe setzt sich zusammen aus Vertreter*innen der Stadtverwaltung sowie aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Bis Ende des Jahres 2024 wird die Gruppe gemeinsam ein integriertes Handlungsprogramm mit Leitlinien, strategischen Zielen und konkreten Maßnahmen sowie messbaren Kennzahlen zur nachhaltigen Entwicklung für Neuss erstellen. Auf Basis der Bestandsaufnahme hat die Steuerungsgruppe in ihrem ersten Treffen fünf Handlungsfelder festgelegt, die sie in den kommenden Monaten in den Fokus nehmen und für die Neusser Nachhaltigkeitsstrategie bearbeiten wird. Dies sind im Einzelnen: Klimaschutz und Energie, Lebenslanges Lernen und Kultur, Nachhaltiger Konsum und gutes Leben, Wohnen und nachhaltige Quartiere sowie Soziale Gerechtigkeit und zukunftsfähige Gesellschaft.

Nachhaltigkeitsziele der UN als Grundlage

Die Verwaltung hat aus laufenden und abgeschlossenen Projekten eine Bestandsaufnahme erstellt und die LAG hat diese Projekte insgesamt zehn Handlungsfeldern zugeordnet. Dabei hat sie jeweils Stärken und Schwächen des Ist-Zustands herausgearbeitet sowie allgemeine Chancen und Risiken ermittelt, die das jeweilige Handlungsfeld zukünftig prägen können.

Das Erstellen der Neusser Nachhaltigkeitsstrategie durch die Stadt Neuss zusammen mit der LAG wird durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Strategie orientiert sich an den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz SDGs), die 2015 als Teil der Agenda 2030 von der UN-Vollversammlung verabschiedet wurden. Die SDGs sollen weltweit eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene unterstützen.

Stand: 6. Februar 2024