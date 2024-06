Neusser Delegation auf dem Internationalen Hansetag in Gdańsk

Im polnischen Gdańsk ist nun der 44. Internationale Hansetag zu Ende gegangen. Vom 13. bis 16. Juni 2024 repräsentierte die Delegation um Bürgermeister Reiner Breuer und die Hansebeauftragte Angelika Quiring-Perl die Quirinusstadt bei dem internationalen Großereignis. Unter dem Motto „Der Wandel beginnt hier“ vernetzten sich die Delegationen und Besucher*innen aus insgesamt 84 Hansestädten.

Präsentation im Verbund mit der Niederrheinischen Hanse

Die Stadt Neuss präsentierte sich im Verbund mit weiteren Städten der Niederrheinischen Hanse auf dem gut besuchten Hansemarkt in der Altstadt. Die Besucher*innen informierten sich über touristische Angebote der Stadt, machten Fotos mit dem „Quirinus“, dargestellt vom Neusser Stadtführer Rolf-Dieter Lüpertz oder versuchten Ringe über den Mast einer Kogge zu werfen. Das „Koggenspiel“ war dabei nicht nur bei zahlreichen Kindern beliebt, die ein Souvenir oder das Neusser Wimmelbuch gewinnen konnten. Auf großes Interesse bei den mitgereisten Delegierten der deutschen und niederländischen Hansestädte stießen zudem die Informationsangebote zur Landesgartenschau 2026.

Erstmals fanden im Rahmen eines Internationalen Hansetags ein „Bürgermeistergipfel“ statt, an dem Bürgermeister Reiner Breuer teilnahm. Daneben vertraten der Vorsitzende des Komitees für Partnerschaften, Europa und internationale Angelegenheiten, Hakan Temel, und der stellv. Vorsitzende des Kulturausschusses, Stefan Crefeld, die Hansestadt Neuss beim Kulturforum „(Hanse-)Partnerschaften für Kultur“. Der Sprecher der Internationalen YouthHansa, Rachid Hamdaoui, wurde im Rahmen des Jugendprogramms in seinem Amt bestätigt.

Johannes López Ayala stellt bei „Made in Hansa“ aus

„Made in Hansa“ war der Titel der diesjährigen Ausstellung der Arbeitsgruppe HANSEartWORKS. Das Kulturamt der Stadt Neuss hatte Johannes López Ayala ins Bewerberrennen geschickt, der von der Jury in Gdańsk mit seiner Typographie-Installation „Vita brevis scriptura longa – The Erft Fonts & The Path“ in den exklusiven Kreis der acht ausstellenden Künstler*innen gewählt wurde.

Zum Abschluss des 44. Internationalen Hansetages wurde im Beisein aller Delegationen die Hansefahne und damit die Staffel von Gdańsk an die nächste ausrichtende Stadt vergeben: Visby, die Hauptstadt der schwedischen Insel Gotland. Dort findet vom 5. bis zum 8. Juni 2025 der 45. Internationale Hansetag statt.

Stand: 18. Juni 2024