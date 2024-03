Die Jugendhilfe in Neuss ist vielfältig. Neben dem Jugendamt der Stadt sind hier zahlreiche weitere Institutionen, Vereine und Organisationen tätig. Damit die Mitarbeitenden des Neusser Jugendamtes sowie der freien Träger der Jugendhilfe sich und ihre jeweiligen Aufgaben und Vorhaben besser kennenlernen, fand am Donnerstag, 29. Februar 2024 im Marienhaus der Neusser Jugendhilfetag statt. Unter dem Motto „Wer bist du? Wie heißt du? Was machst du?“ haben, inklusive dem Jugendamt, 29 Träger der Jugendhilfe neue Beziehungen geknüpft und bestehendes Wissen vertieft.

„Nur, wenn man einander kennt und weiß, welche Stärken die anderen haben, kann eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit gelingen und die ist zwischen den verschiedenen Trägern der Jugendhilfe entscheidend“, ist der Beigeordnete für Jugend, Soziales und Senioren, Ralf Hörsken, überzeugt.

Nach der Begrüßung hatten die etwa 130 teilnehmenden Personen zunächst Zeit für einen formlosen Austausch. Daran schloss sich eine Vorstellungsrunde an, in der alle Träger kurz ihre Tätigkeiten erläutern konnten, um den anderen Anwesenden einen schnellen Überblick über die Arbeit der anwesenden Kooperationspartner zu geben. Auf dem folgenden „Marktplatz“ gab es Gelegenheit an die Vorstellungen anzuknüpfen und an den Ständen der einzelnen Träger Informationen zu bekommen und Gespräche zu führen.

Veranstaltung bietet Raum für verschiedene Perspektiven

Der zweite Teil der Veranstaltung bot die Möglichkeit zu einem vertiefenden fachlichen Austausch. Im Format eines „World Cafés“ konnten die Teilnehmenden ihre fachliche Expertise an verschiedenen Themeninseln einbringen. Unter anderem ging es darum, welche Angebote der Jugendhilfe gut angenommen werden und wo es noch weitere Bedarfe gibt. Auch über Herausforderungen und Visionen für die Jugendhilfe der Zukunft diskutierten die Teilnehmenden. Dabei war es dem Organisationsteam besonders wichtig, die unterschiedlichen Sichtweisen und Bedarfe der verschiedenen Träger zu berücksichtigen. Deshalb war schon an der Vorbereitung des Fachtags nicht nur das Jugendamt beteiligt, sondern mit der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe gGmbH, mikas, dem Neukirchener Erziehungsverein und dem Netzwerk für Familientherapie Neuss auch weitere Träger. „Es gab viele interessante Gespräche und spannende neue Impulse, die alle Teilnehmenden heute mitnehmen konnten. Daran können wir in der weiteren Zusammenarbeit und bei unseren nächsten Veranstaltungen anknüpfen“, zeigte sich das Vorbereitungsteam nach der Veranstaltung zufrieden.

Regelmäßige Veranstaltungen mit verschiedenen Trägern der Jugendhilfe

Um die fachlich-inhaltliche Entwicklung der Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und junge Volljährige in Neuss voranzutreiben, gibt es regelmäßig gemeinsame Veranstaltungen wie den aktuellen Neusser Jugendhilfetag der Facharbeitsgruppe III (FAG III). Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss des Jugendamtes als Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie der freien Träger der Jugendhilfe. Für ihre Veranstaltungen wählt die FAG III immer andere Schwerpunkte, die für die Arbeit in der Jugendhilfe besonders wichtig sind – die letzte Veranstaltung in 2023 war beispielsweise ein Fachtag zum Thema „Zusammenarbeit mit psychisch-kranken Eltern und den Auswirkungen auf das Familiensystem/Kinder“.

___

Stand: 5. März 2024