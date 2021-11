In orangenes Licht getaucht werden das Neusser Rathaus, das Romaneum und das Kulturforum Alte Post ab Donnerstag, 25. November 2021. Zusammen mit der Frauenberatungsstelle, der Gleichstellungsbeauftragten und dem Soroptimistinnen Club Neuss nimmt die Stadtverwaltung damit bis zum 10. Dezember 2021 an einer weltweiten Aktion teil, um sich gegen jede Art von Gewalt an Frauen und Mädchen zu positionieren. Seit 1999 ruft UN Women auf der ganzen Welt zu den Orange Days auf.

In Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner getötet, jede vierte Frau erlebt sexuelle oder körperliche Gewalt durch den Partner. Laut Statistik gibt es jährlich 140.000 Fälle von häuslicher Gewalt. Die Corona-Pandemie verstärkt diese Situation. Betroffene Frauen finden Hilfsangebote online auf www.neuss.de, bei der Frauenberatungsstelle Neuss oder über die Nummer des Hilfetelefons unter 08000/116016

Wer die Aktion unterstützen möchte kann als sichtbares Erkennungszeichen der Solidarität mit den Opfern die Farbe Orange tragen. Sie ist Symbol für Kraft und Widerstand und das verbindende Element aller Aktionen weltweit.