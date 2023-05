Partnerinnen und Partner des fairen Handels ausgezeichnet

Als Partnerinnen und Partner des fairen Handels wurden heute (Donnerstag, 4. Mai 2023) 13 Betriebe und Einrichtungen durch die „Steuerungsgruppe Fairtrade Town Neuss“ ausgezeichnet. Ihre Urkunden wurden ihnen von Bürgermeister Reiner Breuer überreicht. Gemeinsam haben alle frisch ernannten Partnerinnen und Partner , dass sie sich um den fairen Handel in Neuss besonders verdient gemacht haben. „Sie alle gehen in ihrer täglichen Arbeit mit gutem Beispiel voran und helfen, den fairen Handel in Neuss sichtbarer zu machen" richtete sich Bürgermeister Breuer während der Auszeichnungsfeier an die Gäste.

Um dieses Engagement besonders zu würdigen, entstand im vergangenen Jahr die Idee, eine eigene Auszeichnung für Neusser Akteurinnen und Akteure ins Leben zu rufen, die nun erstmals vergeben wurde. Weitere Betriebe und Einrichtungen, die Partnerin oder Partner des fairen Handels werden wollen, können sich per E-Mail an umwelt-stadtgruen@stadt-neuss.de wenden. Sie müssen entweder mindestens zwei fair gehandelte Produkte verkaufen oder verwenden oder durch Fairtrade Deutschland als Faire Schule oder Faire Kita zertifiziert sein. Die Auszeichnung gilt jeweils für die Dauer von drei Jahren.

Stadt Neuss bleibt „Fairtrade Town“

Erst kürzlich hat die Stadt Neuss selbst erneut eine Auszeichnung erhalten: Sie wurde als „Fairtrade Town rezertifiziert darf diesen Titel somit für zwei weitere Jahre führen. Entscheidend für diese Auszeichnung, die Neuss erstmals 2009 von dem Verein Fairtrade Deutschland erhalten hat, ist die Erfüllung von fünf Kriterien: Der Bürgermeister und der Rat halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest und bei ihren Sitzungen gibt es fair gehandelten Kaffee und Tee, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften, gastronomischen Betrieben und auf Stadtfesten werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

(Stand: 04.05.2023)