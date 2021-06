01.06.2021 - Liegewiesen und Kinderbereiche öffnen

Das Südbad-Freibad kehrt pünktlich zum Feiertag am Donnerstag zu mehr Normalität zurück. Ab dem 3. Juni sind neben dem 50-Meter-Becken auch die Liegewiesen und die Kinder- und Spielbereiche einschließlich des großen Kinder-Planschbereichs wieder geöffnet. Zeitgleich dürfen sich wieder bis zu 500 Menschen im Freibad aufhalten. Möglich macht dies die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 der Landesregierung NRW. Da in Neuss mit dem heutigen Tag (31.5.) der Inzidenzwert an 5 aufeinanderfolgenden Werktagen im Kreis unter dem Wert von 50 ist, dürfen Freibäder auch wieder über das „rein sportive Schwimmen“ hinaus betrieben werden.

Zugang mit Negativ-Test oder Immunisierung

Nach § 28b des Infektionsschutzgesetzes und der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist für die Nutzung von Schwimmbädern das Vorliegen eines Schnelltests oder Selbsttests erforderlich. Dabei muss es sich um ein in der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vorgesehenes Testverfahren handeln. Das negative Ergebnis muss von einer der in der Corona-Test-und Quarantäneverordnung vorgesehenen Teststellen schriftlich oder digital bestätigt sein. Eine bequeme und sehr nahe Testmöglichkeit besteht für Besucher des Südbades im Bürgertestzentrum (www.schnelltestzentrum-neuss.de ) in der angrenzenden Eissporthalle. Die Testbestätigung ist bei der Inanspruchnahme des Angebotes zusammen mit einem amtlichen Ausweisdokument mitzuführen und beim Zugang vorzulegen.

Die Testvornahme darf bei der Inanspruchnahme des Angebotes höchstens 48 Stunden zurückliegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind von dem Testerfordernis ausgenommen. Auch eine nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung steht dem Nachweis eines negativen Testergebnisses gleich und ermöglicht den Badbesuch.

Neue Öffnungszeiten

Um im Südbad-Freibad möglichst allen Gästen einen ihren Bedürfnissen und Wünschen gerechten Schwimmbadbesuch zu ermöglichen, werden von Donnerstag an bis auf Weiteres täglich drei Zeitfenster angeboten. Damit können bis zu 70 Besucher am frühen Morgen und bis zu 500 Besucher in den beiden längeren Schwimmzeiten den Freibadbereich gleichzeitig nutzen.

Öffnungszeiten Südbad Freibad:

07.00 – 09.00 Uhr

10.00 – 14.30 Uhr

15.00 – 20.00 Uhr

Auch für das Südbad-Freibad gilt wie schon im vergangenen Jahr: Damit die erforderlichen Abstandsregelungen eingehalten werden können, wird die Anzahl der Besucher begrenzt. Zwischen den einzelnen Zeitfenstern sind die Bäder geschlossen, damit diese gereinigt und desinfiziert werden können.

Onlinereservierung und -bezahlung

Nach der Corona-Schutzverordnung müssen alle Badegäste mit Kontaktdaten und dem Zeitpunkt ihres Schwimmbadbesuchs erfasst werden. So sollen die Gesundheitsbehörden im Falle einer Coronainfektion besser nachvollziehen können, welche Personen sich gleichzeitig im Bad aufgehalten haben. Um diese Vorgabe zu erfüllen und keine Warteschlangen an den Kassen entstehen zu lassen, steht schon seit dem vergangenen Jahr ein über die Stadtwerke-Homepage aufrufbares Onlinebuchungsportal bereit. Hierüber können sich die Gäste registrieren und dann ein Zeitfenster auswählen. Die Zahlung erfolgt ebenfalls bargeldlos über das Buchungsportal. Buchungen sind zwei Tage im Voraus möglich.

Abstandsregelungen im Bad

Um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, wurden Wegekennzeichnungen und Infotafeln für die Gäste angebracht und Duschen, Umkleiden und Schränke so eingeteilt, dass der Mindestabstand von 1,50 Metern durch die Besucher eingehalten werden kann. Im Schwimmbecken sind Leinen gezogen, um den Schwimmern eine bessere Orientierung für den Abstand zu geben.

Alle Informationen zu den geänderten Öffnungszeiten und Zugangsbedingungen der Neusser Schwimmbäder zum „Restart“ finden sich online unter www.stadtwerkeneuss.de/restart-suedbad . Hier findet sich auch der Absprung zum Reservierungs- und Buchungsportal.

Die Stadtwerke weisen darauf hin: Sollten die Inzidenzzahlen für den Rhein-Kreis Neuss wieder über 50 ansteigen, kann das Angebot auch im Südbad-Freibad auch wieder eingeschränkt werden.