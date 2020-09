01.09.2020 - Stadtbad nach Sanierung wieder geöffnet

Den Auftakt machten heute der Schul- und Vereinssport. Ab heute (1.9.) kehrt dann auch wieder planmäßig die Öffentlichkeit ins durchsanierte Stadtbad in der Neusser City zurück. In den vergangenen zwei Monaten haben umfangreiche Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten in dem inzwischen 39 Jahre alten Schwimmbad stattgefunden. Es war der zweite Teil der Sanierung. Der erste Teil hatte im Sommer 2019 stattgefunden. Insgesamt hat die Stadtwerke-Tochter Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH rund drei Millionen Euro in den Erhalt und die Attraktivierung des Innenstadtbades investiert.

„Wir haben eine Punktlandung hingelegt. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie muss man sagen, dass das eine hervorragende Leistung aller an der Planung und am Umbau beteiligten Mitarbeiter und Firmen war“, stellten Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz und Matthias Braun bei der heutigen Bad Besichtigung zufrieden fest. Alle geplanten Arbeiten konnten durchgeführt und bis auf kleinere Restarbeiten auch erfolgreich beendet werden. Das Stadtbad hat eine neue Hallenbeleuchtung und neue Unterwasserscheinwerfer erhalten. In der Halle wurden mehrere Betonpfeiler saniert. Des Weiteren wurden Abwasserleitungen umfangreich saniert. Auch die Fassade erhielt nach ihrer Sanierung einen neuen Anstrich und eine neue Beleuchtung. Neue Startsockel wurden angeschafft, Fliesenarbeiten durchgeführt und die Umkleiden erhielten neue Trennwände. Zusätzliche Attraktivität verspricht das Stadtbad-Team von der Anschaffung der Ninjacross-Anlage. Der Kletterparcours kann immer sonntags zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr getestet werden. Im Anschluss findet dann bis 12.45 Uhr der Wellenbetrieb im 50-Meter-Becken statt.

„Mit dem Einbau einer Textilsauna vor einem Jahr und jetzt dem Ninjacross haben wir die Attraktivität des Stadtbades gewaltig gesteigert. Die Benutzung der Sauna ist weiterhin im Eintrittspreis enthalten“, erklärt Stadtwerke-Bäder- Betriebsleiter Alexander Bride.

Das Stadtbad steht ab sofort allen Badegästen unter den gegenwärtigen Corona-Betriebsbedingungen wieder zur Verfügung. Das Innenstadtbad wird vor allem von Schulen und Vereinen genutzt. Für die öffentlichen Schwimmzeiten werden die Besucher gebeten, ihre Tickets online über das Bäder-Portal der Stadtwerke unter https://kurse.stadtwerkeneuss.de/de/customers/login/ zu buchen. Dieses System hatte sich in den vergangenen Wochen bereits im Südbad und Nordbad bewährt.

Alle Informationen inklusive der Öffnungszeiten zum Stadtbad finden sich kompakt unter https://www.stadtwerkeneuss.de/baeder-eishalle/stadtbad.