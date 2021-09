01.09.2021 - Unterausschuss Mobilität

Über einen Sachstandsbericht zum Verkehrsversuch Sebastianusstraße berät der Unterausschuss Mobilität in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 8. September 2021, 17 Uhr, im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2. Weitere Themen sind das Mobilitätsentwicklungskonzept, die Verlegung der Straßenbahnlinie 709 über den Hammfelddamm sowie ein Erfahrungsbericht zum E-Scooter- und E-Bike-Sharing in Neuss.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an daniela.gondorf@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen. Alternativ kann die Sitzung auch online über eine Zoom-Videokonferenz verfolgt werden. Hierzu ist ebenfalls eine E-Mail-Anmeldung an daniela.gondorf@stadt.neuss.de erforderlich. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugesandt.



