02.10.2020 - Herbstferienprogramm Stadtarchiv

In den Herbstferien bietet das Stadtarchiv Neuss für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis zwölf Jahren erneut die halbtägige Veranstaltung „Mit Brief und Siegel“ an. Am Donnerstag, 22. Oktober 2020, 9.30 bis 15 Uhr, geht es auf Entdeckungstour durch die Schatzkammer des Archivs: das Magazin. Dort erkunden die Teilnehmenden jahrhundertealte Briefe und schauen, wie früher in Neuss geschrieben oder Post versendet wurde. Danach geht es selbst ans Briefeschreiben und das Lesen und Schreiben alter deutscher Schriften mit Gänsekiel und Stahlfedern wird gelehrt. Nach einem kleinen Mittagessen geht es mit dem Falten verschiedener Briefumschläge weiter. Zu guter Letzt werden die Briefe versiegelt.

Eine Anmeldung ist bis zum 15. Oktober 2020 telefonisch unter 02131/904250 oder per E-Mail an stadtarchiv@stadt.neuss.de unter Angabe von Name, Alter und einer Telefonnummer für Rückfragen möglich.

Es wird gebeten, eine Trinkflasche, ein kleines Frühstück und eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Für Mittagessen wird gesorgt. Auf die Einhaltung der bestehenden Hygiene-Auflagen wird geachtet. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Programm wird unterstützt vom Forum Archiv und Geschichte e. V.



