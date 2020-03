02.03.2020 - Internationaler Frauentag 2020 in Neuss

Zum Weltfrauentag bietet die Stadt Neuss insgesamt 17 Veranstaltungen an: Kabarett, Vorträge, Filme. Das diesjährige Motto lautet „Nur Mut“. Die Stadt Neuss präsentiert zum Internationalen Frauentag 2020 in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten Katja Gisbertz und Hedwig Claes ein vielseitiges Programm. Mit dabei sind viele Vereine, Verbände und Institutionen mit den unterschiedlichsten frauenrelevanten Themen im "Frauenmonat März". Darunter unter anderem das Rheinland Klinikum mit einem Tag der offenen Tür am 8. März. Hier werden zum Beispiel Anleitungskurse zur Selbstuntersuchung der Brust angeboten. Die Frauenklinik und der Kreißsaal können besichtigt werden, Künstlerinnen und Künstler präsentieren eine Bilderausstellung und für die ganz Kleinen gibt es eine Fotobox.

Im Schauen Sie in den Programm-Flyer, dort finden Sie alle Veranstaltungen in Neuss.