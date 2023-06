02.06.2023 - Flauto Dolce Ensemble

Unter dem Thema „Summer is coming“ präsentieren am Donnerstag, 15. Juni 2023 um 19 Uhr im Zeughaus am Markt alle Blockflöten-Ensembles der Musikschule der Stadt Neuss und das Blockflötenorchester Neuss (BON) beschwingte Musik unterschiedlicher Stilrichtungen. Das besondere Highlight: Das Trio Wildes Holz mit Tobias Reisige (Blockflöte), Markus Conrads (Kontrabass) und Johannes Behr (Gitarre) wird zu Gast sein und ein paar Stücke zusammen mit dem Blockflötenorchester spielen. Lassen Sie sich begeistern! Der Eintritt zum Sommerkonzert ist frei.

Ein Foto des Trios "Wildes Holz" finden Sie in unserem Bildarchiv (© Harald Hoffmann )