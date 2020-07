02.07.2020 - Kindertheaterreihe „Samstags im Park“ startet

Am Samstag, 4. Juli 2020, startet die vom Jugendamt der Stadt Neuss angebotene Kindertheaterreihe „Samstags im Park“. Jeden Samstag in den Sommerferien steht am Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, ein anderes Theaterspiel für Kinder ab vier Jahren und ihre Familien auf dem Programm.

Den Auftakt am kommenden Samstag macht Achim Sonntag mit dem Stück „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“. Sonntag bekam das Bilderbuch vor vielen Jahren geschenkt und war sofort begeistert. Die Geschichte über eine verreisende Hexe und ihre Katze überzeugte Sonntag nicht zuletzt wegen der rhythmischen Erzählweise. Die Idee zur Bühnenumsetzung kam ihm schließlich als er begann, das Buch seinem Sohn vorzulesen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung an jugendarbeit@stadt.neuss.de möglich. In der E-Mail enthalten sein muss die Anmeldung zur jeweiligen Vorstellung, die Anzahl der teilnehmenden Personen und die Kontaktdaten (Adresse und Telefonnummer gem. §2a CoronaSchVO vom 16. Juni 2020). Für weiterführende Fragen oder eine kurzfristige Abmeldung steht die Jugendförderung unter der Rufnummer 0157/34948587 zur Verfügung.

Bei schlechtem Wetter besteht in diesem Jahr keine Möglichkeit die Vorstellungen in überdachte Räumlichkeiten zu verlegen. In diesem Fall muss die jeweilige Veranstaltung entfallen. Die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln sind zwingend einzuhalten. Die Besucherzahl pro Vorstellung wird auf 90 Personen begrenzt.