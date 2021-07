02.07.2021 - Kita Weißenberger Weg

Im August 2021 wird die viergruppige Kita Weißenberger Weg fertiggestellt und an den Träger Deutsches Rotes Kreuz übergeben. Auftraggeber und Bauherr des zweigeschossigen Neubaus auf dem rückwärtigen Gelände des Geschwister-Scholl-Hauses ist das Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN). Die Planung wurde zusammen mit dem Düsseldorfer Büro Wollenweberarchitektur entwickelt und umgesetzt.

Das Gebäude bietet Platz für 80 Kinder im Ü3- und U3- Bereich und wurde in Holzmassiv-bauweise errichtet. Die Oberflächen der massiven Holzwände und -Decken bleiben auch im Innenraum sichtbar. Der Neubau besitzt eine vorgehängte Fassade aus Faserzementplatten bzw. Lärchenholzschalung sowie ein Flachdach mit extensiver Begrünung. Der zentrale Luftraum wird über ein großes Dachoberlicht belichtet, welches auch zur Entlüftung geöffnet werden kann.

Die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit wird unter anderem gewährleistet durch ebenerdige, schwellenlose Haupt- und Nebeneingänge, sowie einen Aufzug und ein barrierefreies WC mit Dusche. Küchen- und WC-Bereiche werden jeweils durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerück-gewinnung belüftet. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt regenerativ mittels Erdwärmepumpe. Die Fußbodenheizung kann im Sommer auch zur passiven Kühlung genutzt werden.

Die Außenanlagen umfassen neben dem circa 1.000 m² großen Spielgelände auch Stellplätze für Fahrräder und PKW, sowie Versickerungsanlagen für das Regenwasser der Dach- und Stellplatzflächen.

Planungsbeginn für den Neubau war im Januar 2019, der Baubeginn erfolgte im Frühjahr 2020. In die Erstellung des Gebäudes samt Freianlagen hat das Gebäudemanagement Neuss rund 3,5 Million Euro investiert.



(Stand: 02.07.2021/Stgl)