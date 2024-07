02.07.2024 -Großbaustelle von „Straßen.NRW“ - Fahrwegänderungen der Linien 841 und 849

Mit Beginn der Sommerferien am 8. Juli beginnt die „Straßen. NRW“-Regionalniederlassung Niederrhein mit der Instandsetzung des Brückenbauwerks „Erft Gnadental“ an der L380 in Neuss-Gnadental. Für die Arbeiten an der Brücke wird die L380 „Berghäuschensweg“ zwischen der L142 „Norfer Straße“ und der K17 „Nixhütter Weg“ vollständig für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr kann die Brücke während der Sanierungsarbeiten jederzeit überqueren. Die Bauzeit beträgt laut Straßen.NRW mindestens vier Wochen.

Die Sperrung der Hauptverkehrsachse von Gnadental über die Erft nach Erfttal hat auch massive Auswirkungen auf den Busverkehr der Stadtwerke Neuss. Um dennoch für die Fahrgäste eine Anbindung von und nach Erfttal zu gewährleisten und die Fahrpläne der betroffenen Linien nicht zu sehr zu beeinträchtigen, ist es für die Stadtwerke erforderlich Veränderungen an den Linienwegen vorzunehmen und einen Pendelverkehr zwischen Erfttal und Norf einzusetzen.

Linie 841

Da der Umleitungsweg über den Nixhütter Weg und die Kölner Straße zu großen Fahrzeitverlängerungen führen würde, fährt die 841 zwischen dem Alexianerplatz und Norf SBahnhof in beide Richtungen über die Kölner und Bonner Straße. Die Haltestellen zwischen Meertal und Nixhütter Weg müssen entfallen und werden weiter über die Linie 854 bedient.

Linie 849

Die Linie 849 kehrt mit Beginn der Baumaßnahme zunächst auf ihren alten Linienweg über die Kölner und Bonner Straße zurück. Sie fährt jedoch zunächst noch geradeaus weiter und endet bzw. beginnt wochentags an der Haltestelle Hüsenstraße in Grimlinghausen. Diese Regelung gilt auch für alle Fahrten samstags bis 19:30 Uhr und sonntags bis 20:00 Uhr.

Sonder-Pendelbus für Erfttal

Wochentags ganztägig sowie samstags bis 19:30 Uhr und sonntags bis 20:00 Uhr wird zwischen den Haltestellen in Erfttal und Norf S-Bahnhof ein Pendelbus eingesetzt. Dieser orientiert sich an den Abfahrts- und Ankunftszeiten der Linie 852 an der Haltestelle Norf S-Bahnhof und bedient alle anfahrbaren Erfttaler Haltestellen. Ein genauer Fahrplan des Pendelbusses wird zeitnah online und an den Haltestellen veröffentlicht.

Abendverkehre Linie 849 am Wochenende

Samstags ab 19.30 Uhr und sonnntags ab 20:00 Uhr fährt die Linie 849 weiterhin über die Kölner Straße bis zur Hüsenstraße. In der Folge bedient sie nach dem Umleitungsweg über die Norfer Straße die anfahrbaren Haltestellen im Stadtteil Erfttal regulär. Der Pendelbus zwischen Erfttal und Norf S-Bahnhof entfällt zu diesen Zeiten.

NachtExpress NE 1

Aufgrund der erforderlichen Umleitungsstrecke muss die Haltestelle Brüsseler Straße entfallen. Ergänzend zum eingerichteten Sonderverkehr und der Anbindung an die Linie 852 weisen die Stadtwerke darauf hin, dass für Menschen mit guter Mobilität eine fußläufige Verbindung über die Erftbrücke zur Haltestelle Nixhütter Weg (Linie 854) offen bleibt und nach einem Fußweg über den Norfbach ab der Haltestelle Norf S-Bahnhof weitere vielfältige Anbindungen (S11, 841, 852) an die Neusser Innenstadt bestehen. Die Fahrplanänderungen finden sich auch auf der Homepage der Stadtwerke Neuss.

An den Haltestellen hängen entsprechende Aushänge. In Kürze werden die Fahrplanänderungen auch über die elektronische Fahrplanauskunft abrufbar sein.