02.09.2020 - Lesen und Ehrenamt

Die Freiwilligenzentrale Neuss ist am Dienstag, 8. September 2020, um 18 Uhr zu Gast in der Stadtbibliothek und stellt ehrenamtliche Angebote im Bereich Leseförderung vor. Vom Lesementor über die Lese-Oma bis zur Vorleseinitiative braucht es Menschen, die Groß und Klein beim Lesen unterstützen. Erfahrungsberichte einer Ehrenamtlichen zeigen Beispiele, wo und wie man sich in diesem Bereich engagieren kann. Mitarbeitende der Freiwilligenzentrale stehen für Auskünfte und Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist dringend erforderlich unter 02131/90-4242 oder stadtbibliothek@stadt.neuss.de.