02.09.2024 - Neue Angebote der VHS Neuss im September

Die Volkshochschule Neuss im RomaNEum bietet im September 2024 viele neue Kurse und Vorträge an:

Türkisch, Französisch, Englisch: Neue Sprachen lernen – auch ohne Vorkenntnisse

Im September starten bei der VHS Neuss viele Fremdsprachenkurse für Interessierte, die eine Sprache von Anfang an lernen möchten: So bietet Muttersprachlerin Olcay Bakim montags ab 18 Uhr einen Türkischkurs im Quirinusgymnasium an. Ein Einstieg ist auch noch nach dem ersten Termin (02. September 2024) möglich.

Der Französischanfängerkurs bei Felicitas Kaiser beginnt am Samstag, 14. September 2024 um 10.30 Uhr und der Englischkurs bei Christian Groeger startet am Freitag, 20. September 2024 um 16.30 Uhr.

Weitere Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung sind online auf der Seite der VHS Neuss zu finden.

VHS-Vortrag zur AfD

Bei der Landtagswahl in Thüringen wurde die AfD gerade stärkste Partei, auch in Sachsen hat sie stark abgeschnitten. Dies, obwohl die Landesverbände Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen vom Verfassungsgericht bereits als "erwiesen rechtsextremistisch" eingeschätzt werden. Hendrik Cremer vom Deutschen Institut für Menschenrechte vertritt am Donnerstag, dem 05. September 2024, bei einem Gespräch mit Fachbereichsleiterin Ursel Hebben in der VHS im RomaNEum die These, dass die Gefahr, die von der AfD ausgehe, im öffentlichen Diskurs immer noch nicht abgebildet werde. Die Partei werde verharmlost, indem sie etwa als rechtspopulistisch bezeichnet werde. Er ist Autor des Buches "Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen. Wie gefährlich die AfD wirklich ist."

Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen und Anmeldung auf der Website der VHS.



VHS-Seminar „Finanzprodukte leicht erklärt“

Am 06. September 2024 bietet die VHS Neuss einen Einstiegskurs zum Thema Geldanlage an. Dozent Peter Kronenberg gibt einen Einblick in die unterschiedlichen Finanzprodukte und hilft den Teilnehmenden dabei zu verstehen, wie sie funktionieren und zu bewerten sind. Das Seminar findet von 18.30 – 20.45 Uhr statt und kostet 13,77 €.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten stehen auf der Website der VHS Neuss zur Verfügung.



VHS-Workshop „Erfolgreich Verhandeln lernen“

Am Samstag, 28. September 2024, findet ein ganztägiger Workshop statt, in dem die Teilnehmenden lernen, Verhandlungen erfolgreich zu führen. Dabei geht es zum einen um klassische Verhandlungstechniken, zum anderen trainieren die Teilnehmenden auch ihr selbstbewusstes Auftreten und lernen, Win-Win-Lösungen zu finden. Der Kurs findet von 10 bis 17 Uhr statt und kostet 42,00 €.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter VHS-Neuss.de





VHS-Workshop „How to Storytelling für Film, Social Media und Co.“

Die VHS lädt am Samstag, den 07. September 2024, Interessierte ein, an einen Workshop zum Thema Storytelling teilzunehmen. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, zu lernen, wie Inhalte für unterschiedliche Medien geschrieben und erzählt werden können. Dabei lernen die Teilnehmenden nicht nur die Grundlagen des „Writings“ für Medien kennen, sondern auch Aspekte wie Charakterentwicklung werden behandelt. Der Kurs lässt genügend Raum für individuelle Fragestellungen rund um das Thema Storytelling und Inszenierung.

Der Workshop beginnt um 11 Uhr und kostet 22,50 €. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter VHS-Neuss.de





VHS-Vortrag zur Gebäudesanierung mit staatlicher Förderung

Die VHS Neuss bietet am 26. September 2024 einen Vortrag zum Thema Gebäudesanierung an. Dozent und Energieberater Ingo Bornfleth betrachtet dabei vor allem die Möglichkeiten der geförderten Sanierung von bestehenden Immobilien, egal ob selber bewohnt oder vermietet, und die Möglichkeit der staatlichen Förderung. Dabei werden auch Fragen der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Sanierung betrachtet. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Fragen zu klären.

Der Vortrag findet von 19 bis 20.30 Uhr statt und ist entgeltfrei. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter VHS-Neuss.de







VHS Neuss: Noch wenige Plätze frei im Wirbelsäulengymnastikkurs

Ab Montag, dem 16. September 2024, findet ein Wirbelsäulenkurs an insgesamt zehn Terminen, jeweils von 17 -18 Uhr in der VHS Neuss im RomaNEum statt. Der Kurs trainiert mit gezielten Übungen die Rückenmuskulatur, macht die eigene Körperhaltung bewusst und kann mit Tipps für den Alltag Haltungsschwächen vorbeugen.

Das Entgelt beträgt 81,71 €. Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie auf VHS-Neuss.de.

Workshop: "Wem kann ich trauen?" So erkenne ich Fake News!

„Experten sind sich sicher: …“; „Forscher*inen haben herausgefunden, dass …“ – ob in der WhatsApp-Familiengruppe, bei Facebook oder im Google-Nachrichtenüberblick: Jeden Tag sind wir in den Medien mit vermeintlichen wissenschaftlichen Expert*innen konfrontiert, die etwas empfehlen, von etwas abraten oder eine Prognose geben. Dabei sind keineswegs alle angeblichen Fachleute wirklich qualifiziert, geschweige denn unabhängig. Die gute Nachricht ist aber: Auch ohne wissenschaftliches Fachwissen kann man prüfen, was von Expert*innen zu halten ist. Mit dem Workshop-Angebot „Wem kann ich trauen? Ein Wegweiser entlang der Wissensquellen zum Klimawandel“ erhalten interessierte Bürger*innen das Handwerkszeug dazu. Mit den richtigen Fragen zur Hand und dem Blick für das, worauf es bei öffentlichen Expert*innen ankommt, können Workshop-Absolventen sich sicher in der täglichen Wissensflut bewegen.

Der entgeltfreie Workshop findet am Mittwoch, dem 18. September 2024, von 13 -18.30 Uhr statt.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter VHS-Neuss.de



VHS-Vortrag Goldenes Burgund

Burgund hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Während das Nibelungenlied vom Untergang des spätantiken Reiches erzählt, entwickelt das im 10. Jahrhundert erbaute Kloster Cluny große spirituelle Strahlkraft. Den glanzvollen Höhepunkt erlebt das Herzogtum im 14./15. Jht. Während sich England und Frankreich im 100-jährigen Krieg zerfleischen, entwickelt sich Burgund zum politischen Machtfaktor mit enormer Wirtschaftskraft und kulturellem Reichtum. Der Hof der Herzöge von Burgund wird zum Sinnbild des Luxus, tonangebend in Musik, Malerei und Mode.

Der Vortrag von Karin Feuerstein-Praßer findet am Mittwoch, 18. Septmber 2024 um 18.30 Uhr statt und kostet 7 €.

Anmeldungmöglichkeiten finden Sie auf VHS-Neuss.de



Tai Chi Chuan und Qi Gong an der VHS Neuss am Vormittag

Jeweils freitags von 10:30 - 12 Uhr findet ab dem 20. September 2024, an 12 Terminen der Kurs zu den asiatischen Bewegungsformen statt. Die Teilnehmenden lernen in weichen und fließenden Bewegungen körperliche und mentale Balance herzustellen. Die Übungen nach dem Yin und Yang-Prinzip der Gegensätze werden jeweils durch wohltuende Entspannungseinheiten abgerundet. Das Entgelt beträgt 126,00 €.

Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter VHS-Neuss.de



Stoffe und Wolle färben an der VHS Neuss

Das Seminar am Dienstag, 10. September 2024, ab 18.30 Uhr zeigt, wie Stoffe und Wolle mit natürlichen Materialien gefärbt werden. Auch das Haltbarmachen der Farben wird gelehrt.

Das Entgelt beträgt 16,60 €. Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter VHS-Neuss.de





VHS-Vortrag Comeback für Trump?

Am 5. November 2024 finden in den USA Präsidentschafts- und Kongresswahlen statt. Die Demokraten erleben seit dem Stabwechsel von Präsident Biden auf Kamela Harris einen Stimmungsaufschwung. Auf der anderen Seite kämpft der Republikaner Donald Trump nicht nur um den Wiedereinzug ins Weiße Haus, sondern auch vor etlichen Gerichten in straf- und zivilrechtliche Verfahren gegen unterschiedlichste Vorwürfe. Diese Wahl hat alle Zutaten eines Polit-Thrillers. Die VHS und die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss e. V. laden Sie zu dem Vortrag mit Experten Michael Tobias am Dienstag, 24. September 2024, um 18.30 Uhr herzlich ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen unter VHS-Neuss.de





VHS-Exkursion zu Haus Ungers in Köln

Das humanistische Bildungsideal des berühmten Architekten O. M. Ungers ist noch heute auf seinem Anwesen in Köln spür- und erlebbar. Hiervon zeugen die beeindruckende Bibliothek, der Nachlass und die Sammlung von Modellen und Kunstwerken. Die Führung, die von der Tochter Ungers selber durchgeführt wird, erlaubt einen faszinierenden Einblick in den Kosmos eines der führenden Baumeister des 20. Jahrhunderts.

Der Treffpunkt dieser Exkursion am Donnerstag, dem 26.09.2024, um 15.00 Uhr ist vor Ort in Köln-Müngersdorf. Das Entgelt beträgt 21,67 €.

Eine schriftliche Anmeldung ist bis zum 20. September 2024 erforderlich: VHS-Neuss.de



VHS-Sonntagsmatinée mit Konzert-Lesung zu Erich Kästner

Die VHS lädt zu einem vergnüglichen Sonntagmorgen mit Ute Büchter-Römer am 29. September 2024 um 11 Uhr ein. In der Verknüpfung der Texte und Gedichte Erich Kästners mit den Zyklen "Das Jahr“ von Fanny Hensel, geborene Mendelssohn Bartholdy und „Jahreszeiten“ von Peter Tschaikowsky liegt ein besonderer Reiz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Kästners Gedichtzyklus: „Die 13 Monate“, beinhaltet heiter-nachdenkliche Gedanken zu den Jahreszeiten. Die Jahreszeiten waren und sind immer schon Quell der Phantasie auch der Komponistinnen und Komponisten.

Das Entgelt beträgt 7,00 €, eine Anmeldung ist erforderlich unter VHS-Neuss.de

Wenn nicht anders angegeben finden die Veranstaltungen in der VHS im RomaNeum, Brückstr. 1, 41460 Neuss statt.