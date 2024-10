02.10.2024 - Familienstück mit Workshopangebot

Im Rahmen der Theaterreihe „Kultur für Kinder“ ist am Sonntag, 6. Oktober 2024, das theater mimikri zu Gast in Neuss. Auf der Großen Bühne wird im Rheinischen Landestheater Neuss das Familienstück „Ein Mops will tanzen“ um 11 Uhr und um 14 Uhr für Kinder ab sechs Jahren gespielt.

„Sensation! Runder Riesenmops tanzt im Staatsballett!“ Aber bis es tatsächlich so weit ist, erlebt Paula mit ihrem Hund turbulente Abenteuer. Denn niemand will ihr glauben, dass Piff, der pummelige Mops, tatsächlich tanzen und Musik spielen kann. Ihr Vater steckt nach der Arbeit immer nur hinter seiner großen Zeitung. Paulas Ballettlehrerin ist über einen Hund im Tanzsaal entsetzt. Beide sagen: „Hunde haben im Ballett nichts verloren!“ Nur Paula erkennt, dass ihr Piff etwas Besonderes ist.

Das Abenteuer von Paula und Piff wird durch ein Workshopangebot für Familien ergänzt. Die zwei Workshops mit turbulenten Bewegungs- und Rollenspielen beginnen jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, finden auf der Kleinen Bühne im Rheinischen Landestheater Neuss statt und sind kostenlos in Verbindung mit einer Eintrittskarte. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung bis spätestens Freitag, 4. Oktober 2024, unter kfk@stadt.neuss.de erforderlich.

theater mimikri

EIN MOPS WILL TANZEN

Familientheater mit Musik und Mopsballet ab 6 Jahren

Dauer: etwa 60 Minuten

Sonntag, 6. Oktober 2024, 11 & 14 Uhr

Rheinisches Landestheater Neuss

FAMILIENWORKSHOP ZU „EIN MOPS WILL TANZEN!”

Sonntag, 6. Oktober 2024, 10 & 13 Uhr

ohne zusätzliche Kosten

Anmeldung bis spätestens Freitag, 4. Oktober 2024, per E-Mail an kfk@stadt.neuss.de