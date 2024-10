02.10.2024 - Neue LED-Displays an der Immobilie

Die neuen LED-Displays an der Immobilie Am Konvent sind fertig installiert und ab sofort in Betrieb. Damit können Passanten und Besucher der Innenstadt nun noch besser über aktuelle Entwicklungen informiert werden. Zwei großformatige LED-Displays, jeweils 4 x 2,50 Meter groß, zieren nun die Fassade des ehemaligen Kaufhofs und bieten eine innovative Informationsquelle. Sie zeigen den Baufortschritt des Umbaus und die künftige Nutzung der Immobilie und informieren gleichzeitig über anstehende städtische Veranstaltungen und wichtige Ereignisse in der Stadt.

Die Installation der LED-Walls an der Außenfassade zur Oberstraße und Am Konvent wurde in den vergangenen Tagen abgeschlossen. Die Bildschirme sind auf einer stabilen Stahl- und Aluminiumkonstruktion montiert und bilden nun einen festen Bestandteil des Stadtbilds.

Mit dieser modernen und dynamischen Kommunikationsplattform wird ein weiterer Schritt hin zu einer transparenten, digitalen und bürgernahen Kommunikation gemacht.