02.12.2024 - Award für Stadtarchiv-Restaurator

Die in Engand ansässige "Society of Bookbinders" hat Marcus Janssens, Leiter der Bestandserhaltung des Stadtarchivs Neuss, mit dem „Harmatan-Leather-Award for Forwading“ ausgezeichnet. Der Award wurde während der „International Bookbinding Competition“ verliehen.

Janssens erhielt den Award für einen Bucheinband zu einer Ausgabe des erstmals 1865 erschienenen Kinderbuchs „Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll, welches zu den Klassikern der Weltliteratur zählt. Janssens gestaltete einen Franzband mit offenem Gelenk, überzogen mit einem Buntpapier in Kombination von Falttechnik und Sprühtechnik, eine Papierchemise mit Rückentitel, nebst Designschuber mit Rückentitel. Der Bucheinband besteht vollständig aus farbigem Papier, welches Janssens speziell für den Bucheinband hergestellt hat. Die Farben Rot, Blau und Schwarz sollen je eine der verschiedenen Ebenen der Geschichte darstellen.

Marcus Janssens arbeitet seit 19 Jahren beim Stadtarchiv Neuss und ist dort Leiter der Bestandserhaltung. Er ist Buchbindermeister, Restaurator und Gestalter im Handwerk.

