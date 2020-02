03.02.2020 - Energiesparberatung im Sozialamt

... findet am Donnerstag, 13. Februar 2020, im Sozialamt der Stadt Neuss an der Promenadenstraße der erste Beratungsnachmittag zum Energiesparen statt. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr ist das Beratungsbüro entsprechend ausgewiesen und für jedermann gut zugänglich sein.

Auftakt des Energiespar-Checks war eine Umtauschaktion für Glühbirnen am Donnerstag, 30. Januar 2020. Rund 30 Neusserinnen und Neusser nutzten die Gelegenheit, im Foyer des Sozialamtes ihre Glühbirnen gegen energiesparende LED-Lampen zu tauschen.