03.02.2021 - Taxi-Gutscheine für Fahrten zur Impfung gegen Corona

Mit Taxi-Gutscheinen unterstützt die Stadt Neuss über 80-jährige Neusser Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen bei Fahrten zur Impfung gegen Corona im Impfzentrum im Neusser Hammfeld. Erhalten können die Taxi-Gutscheine ausschließlich über 80-jährige Inhaberinnen und Inhaber des „Neuss-Passes“, Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung im Alter sowie Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld oder wegen ihres geringen Einkommens auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.

Diese Seniorinnen oder Senioren können sich dazu bei der CoronaCare-Hotline der Stadt Neuss unter der Telefonnummer 02131 / 90 90 50 melden und über den Taxitransfer zum Corona-Impfzentrum Neuss sowie die Ausgabe der Taxi-Gutscheine beraten lassen. Die Hotline ist montags bis mittwochs von 9 bis 15 Uhr, donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar.

Personen, die zum begünstigten Personenkreis gehören und sich rechtzeitig vor ihrem Impftermin an die Hotline der Stadt Neuss wenden, erhalten für Ihre Impftermine vier Taxi-Gutscheine zugestellt. Diese Gutscheine können bei der Hin- und Rückfahrt zum ersten und auch zum zweiten Impftermin eingelöst werden. Sie gelten jeweils für die Fahrt zwischen der Wohnung in Neuss und dem Corona-Impfzentrum im Hammfeld an der Anton-Kux-Straße in Neuss und umgekehrt.

Die Terminierung und Reservierung der Taxifahrten hat über die Funk-Taxi-Zentrale Neuss unter der Rufnummer 02131 / 22 22 22 oder 88 00 88 spätestens zwei Tage vor dem ersten Impftermin zu erfolgen.

Grundsätzlich wird nur die Inhaberin oder der Inhaber des Taxi-Gutscheins mit dem vorreservierten Taxi befördert. Eine Begleitperson, möglichst aus dem eigenen Hausstand, sollte nur mitgenommen werden, soweit dies zur Begleitung und Betreuung während der Impfung erforderlich ist. Bei Bedarf wird die Bürgerin oder der Bürger auf den kurzen Fußwegen von der Taxifahrerin oder dem Taxifahrer unterstützt.

