03.03.2020 - Sportausschuss tagt am Mittwoch, 11. März 2020

Im Bericht des GMN geht es unter anderem um verschiedene angesetzte Maßnahmen im Jahnstadion, in der Bezirkssportanlage Norf, von Waldhausen-Stadion sowie in der Bezirkssportanlage Reuschenberg und in der Mehrzweckhalle Holzheim. Die jeweilige Umsetzung der Maßnahmen soll in 2020 begonnen werden. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind unter anderem Zuwendungen an Sportvereine zur Durchführung herausragender Sportveranstaltungen in diesem Jahr, Zuschüsse an Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien im Jahr 2019 sowie ein Sachstand zur Modernisierung der Sportstätte Schorlemerstraße. Außerdem berichtet die Stadtverwaltung über das geplante Spitzensportereignis Finals Rhein-Ruhr 2020. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Rolf Knipprath.