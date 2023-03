03.03.2023 - Mitmachkonzert für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen

Am Sonntag, 19. März 2023 um 15.00 Uhr bietet die Musikschule der Stadt Neuss im Pauline-Sels-Saal ein Mitmachkonzert für Menschen mit Demenz und deren Angehörigen an. In diesem neuen Format mit dem Thema „Frühling läßt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“ erklingt ein Programm so vielgestaltig wie ein Blumenstrauß. Anja Lautermann - Flöte, Georg Corman - Klavier und Michaela Corman - Musikgeragogin und Sängerin, gestalten einen musikalischen Nachmittag mit Kompositionen aus Klassik, Romantik, Volkslied, Schlagern und Salonmusik.

In dem etwa einstündigen Programm erzeugen gemeinsames Hören, Singen, Musizieren und Gestalten eine beschwingte Atmosphäre. Ab 15 Uhr heißt es Ankommen und Einstimmen, das Konzert beginnt um 15.30 Uhr. Der Zugang zum Konzert ist barrierefrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt und eine Anmeldung unter musikschule@stadt.neuss.de ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.